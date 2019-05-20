Фрегола - традиционная паста с острова Сардиния. Как правило, подается с морепродуктами и моллюсками. Фото: iStock

С 23 по 30 мая в Bosco Cafe в Петровском Пассаже пройдет неделя Сардской кухни, посвященная родине известного итальянского дизайнера Антонио Марраса (Antonio Marras). Сам маэстро Маррас посетит Москву со своим любимым шефом - Лаурой Сечи.

Специально для Bosco Cafe будет разработано меню, которое отображает гастрономические традиции Сардской кухни и любимые блюда дизайнера. Кухня Сардинии основана на простых и натуральных продуктах питания: отличном мясе (прошутто или ассорти колбас), блюдах из морепродуктов и свежевыловленной рыбы, всевозможных сырах, оливках, гарнирах из свежих овощей, сугубо Сардских деликатесах, таких как bottarga (икра кефали или тунца) в сочетании с артишоками.

В сете Bosco Cafe будет представлен суп Фрегола с мидиями (fregola - это маленькие комочки из теста, приправленные донаксами и морепродуктами, которые подаются на стол в южной части Кампидано). Также в сете - паста малоредус: крошечные макароны, слепленные вручную и напоминающие перловую крупу. Не обойдется и без знаменитого жареного поросенка, приправленного свежими листьями мирта - настоящего must eat Сардской кухни. В качестве десерта шеф-повар предложит равиолини фритти - культовое блюдо итальянского острова. Идеальным дуэтом к любому блюду недели станет бокал вина из лучших виноделен Сардинии.

Неделя Сардской гастрономии положит начало серии тематических сессий кухонь любимых брендов семьи Bosco из разных регионов Италии. В ближайшее время в Bosco Cafe планируется неделя любимых блюд семьи Etro, меню неаполитанских блюд от ISAIA и многое другое. Теперь клиенты Bosco смогут окунуться в атмосферу модных домов и прочувствовать мир дизайнеров и на уровне вкусовых рецепторов.