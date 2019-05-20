В Сирии при атаке боевиков погибли двое военнослужащих САР

В Сирии в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое военнослужащих армии САР, еще семеро были ранены. Об этом в воскресенье сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в республике Виктор Купчишин.

По его словам, несмотря на то, что с полуночи 18 мая сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, пишет РИА Новости. В течение суток боевики обстреляли десять населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама и Идлиб. Некоторые из них были обстреляны несколько раз.

Ранее, в субботу обстрелам подверглись одиннадцать населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама. Тогда пострадали трое сирийских военных.