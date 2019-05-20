Военно-морской дефолт: почему США отложили строительство новой подлодки

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о скором увеличении мощи военно-морских сил до 355 кораблей и подводных лодок, а также выделения на это рекордных инвестиций из бюджета, практика выполнения этих обещаний показывает совершенно иные результаты. Проблематика приведения флота в полную боеготовность и поступления новых видов морской техники кроется в постоянных изменениях планов капитального ремонта, выпуска новых кораблей и подводных лодок.

Например, выпуск и капитальный ремонт атомных подводных лодок в США осуществляется на одних и тех же производственных площадках - верфях General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Newport News, а техническое обслуживание реакторов проводится на базах в Норфолке (Вирджиния), Портсмуте (Нью-Гэмпшир) и Перл-Харбор (Гавайи). При этом на этих же базах происходит обслуживание реакторов атомных авианосцев и морских МБР, которые установлены на атомные подводные лодки. Любая задержка в обслуживании одного корабля приводит к смешению графиков у других кораблей.

В 2017 году The Government Accountability Office (Счетная палата США) уже била тревогу, опубликовав отчет о состоянии ВМС США, в котором говорилось, что "производственные мощности в сухих доках судостроительных заводов не соответствуют потребностям будущих военных операций". В частности, касаемо технического обслуживания, указывалось, что из 218 операций по сервисному обслуживанию судостроительные заводы не в состоянии выполнить 73 технические операции, которые запланированы вплоть до 2040 года. По мнению Счетной палаты, такое "недообслуживание" может негативно повлиять на боеготовность всех авианосцев и 50 атомных подводных лодок ВМС США.

По авианосцам США "негативный" сценарий подтвердился в 2018 году по показателю операционной доступности - соотношения списочного состава авианесущих кораблей к количеству, которое можно привлечь для участия в боевых операциях. В этом году показатель операционной доступности был равен 15% (самый низкий показатель за всю историю авианосцев), т.е. из 11 авианосцев ВМС США в боевых операциях могло участвовать полтора авианосца - один со 100% боевой нагрузкой, а второй с 50%. Как известно, этим "одним авианосцем" оказался "Гарри Трумэн" (CVN-75, USS Harry S. Truman), который принял участие практически во всех военно-морских учениях и операциях 2018 года.

Напомню, Счетная палата, говорила еще и о подводных лодках. Казалось бы, хоть тут порядок - ведь именно атомные подводные лодки, после авианосцев, составляют гордость ВМС США. На самом деле, все диаметрально противоположно, одним словом - бардак в планировании и… во всем виновата Россия! Появление в составе ВМФ России атомных подводных лодок проекта 885 и 885М заставило американцев ускорить работы по модернизации подлодок класса Virginia до спецификации, которую они назвали VPM (Block V).

Данная спецификация была запланирована на период после 2025 года и предполагала добавление 84-фунтового отсека, с одновременным увеличение количества пусковых установок крылатых ракет "Томагавк" с 12 до 40 единиц. Внеочередной запуск модернизации стоящих уже в эллингах корпусов подлодок класса Virginia не только сдвинул их спуск на воду на 2-3 года, но и повлиял на запуск программы строительства новой атомной подводной лодки USS Columbia, срок выхода на боевое дежурство которой автоматически сместился на 2035 год.

Помимо этого, на начало сборки первого корпуса атомной подводной лодки USS Columbia повлиял и плановый капитальный ремонт действующих подлодок, которые стоят в очереди на верфях General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Newport News. Безусловно, такой бардак, сказался на финансах, которые строго лимитированы бюджетом на каждый год. Руководителям верфей пришлось выбирать из трех зол - ремонта, модернизации подлодок класса Virginia и запуска подводной лодки USS Columbia - что-то наименее болезненное. Решили, без огласки, остановить плановый капитальный ремонт.

И это несмотря на то, что еще в 2014 году бывший глава Командования Военно-морских систем (Naval Sea Systems Command) вице-адмирал Уильям Хиларидис, сказал на ежегодном симпозиуме Submarine League, что обслуживание подводных лодок и их ремонт "ходит по замкнутому кругу" не давая результатов. The Government Accountability Office провела анализ простоя ударных кораблей и подлодок по причинам некачественного обслуживания в период с 2008 по 2018 год. Общее количество времени простоя составило 10 363 дня, что сказалось на снижении показателя операционной доступности ударных единиц ВМС США в этот период времени.

Причинами некачественного обслуживания стали снижения статей финансирования, нехватка квалифицированных специалистов (к 2018 году уже насчитывалось более 2000 не заполненных рабочих мест) и отсутствие в 30-летней программе технического обслуживания флота статьи расходов на подготовку необходимого количества специалистов. В случаях возникновения технического дефолта, который сейчас намечается в судостроительной отрасли, такое дополнительное финансирование позволило бы верфям не останавливать ремонт и обслуживание из-за смены приоритетов у Командования ВМС США.

Смогут ли американцы навести порядок в программах строительства и технического обслуживания флота, естественно, зависит не только от времени и денег, но и от квалифицированных кадров. Последние в США в явном дефиците - выпускники Гарварда и Йелля не стремятся брать в руки молоток и зубило. Так что заявление о 355 новых и модернизированных кораблях и подводных лодках к окончанию первого срока правления Дональда Трампа все больше становится похоже на пропаганду, которой пытались скрыть технический дефолт в программах развития ВМС США.