Новости

СМИ: Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Жоста 18:25
Фото: "Дейенерис" простилась с "Игрой престолов" 17:28
Умер певец Нильда Фернандес 17:07
"Джон Уик 3" одолел последних "Мстителей" в домашнем прокате 17:05
Попавшая в ДТП певица МакSим вышла из больницы 16:39

Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна "Робо" про дроида-Безрукова

Новости
    20.05.2019, 18:50
Текст:   Анастасия Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube лежит и настойчиво попахивает официальный трейлер нового фильма Сарика Андреасяна "Робо". Лента посвящена взаимоотношениям 12-летнего Мити Привалова, который "мечтает рисовать комиксы о супергероях", и робота-спасателя А-112, который "не знает, что такое семейные ценности".

Синопсис сулит указанным персонажам "невероятные приключения". Митя "научит нового друга верить в себя и свои мечты (об электроовцах, вестимо - "РГ-Кинократия"), а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности".

Фото: youtube.com/ HBO
"Повреждение мозга": вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

Стоит отметить дизайн дроида: из-за того, что на месте ушей у человекоподобной машины расположены почему-то динамики, голова его напоминает старый магнитофон. Озвучил А-112 человек с тысячей образов Сергей Безруков.

Главную роль исполнил Даниил Муравьев-Изотов, искушенным в современном российском кино невысоких сортов зрителям известный по серии "Ёлки", хоррору "Пиковая дама: Зазеркалье" и "Землетрясению" того же Андреасяна.

В прочих ролях - Владимир Вдовиченков, Мария Миронова, Константин Лавроненко и другие.

Премьера - 12 декабря.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Повреждение мозга": вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" 12:07
В последней серии "Игры престолов" нашли два вопиющих ляпа 11:28
Продюсер Рудковская: Победитель "Евровидения" не должен был выступать 00:49
В Петербурге исполнителю роли Рамси Болтона вручили пряники-портреты 19.05.2019
⧣ Россия
Фото: EPA-EFE/ ABIR SULTAN
В российском жюри "Евровидения" высказались о призыве отменить результаты 19.05.2019
Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на "Евровидении" 19.05.2019
Продюсер Рудковская объяснила причины поражения Лазарева на "Евровидении" 19.05.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Фильм Про
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 17.05.2019
Вышел первый трейлер сериала "Бэтвумен" 17.05.2019
Вышел трейлер фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" 16.05.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Нового Бэтмена может сыграть звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон 17.05.2019
Видео: объявлена дата премьеры четвертого сезона "Рика и Морти" 15.05.2019
Вышел трейлер пятого сезона "Черного зеркала" с "Мориарти" из "Шерлока" 15.05.2019