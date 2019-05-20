Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна "Робо" про дроида-Безрукова

На YouTube лежит и настойчиво попахивает официальный трейлер нового фильма Сарика Андреасяна "Робо". Лента посвящена взаимоотношениям 12-летнего Мити Привалова, который "мечтает рисовать комиксы о супергероях", и робота-спасателя А-112, который "не знает, что такое семейные ценности".

Синопсис сулит указанным персонажам "невероятные приключения". Митя "научит нового друга верить в себя и свои мечты (об электроовцах, вестимо - "РГ-Кинократия"), а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности".

Стоит отметить дизайн дроида: из-за того, что на месте ушей у человекоподобной машины расположены почему-то динамики, голова его напоминает старый магнитофон. Озвучил А-112 человек с тысячей образов Сергей Безруков.

Главную роль исполнил Даниил Муравьев-Изотов, искушенным в современном российском кино невысоких сортов зрителям известный по серии "Ёлки", хоррору "Пиковая дама: Зазеркалье" и "Землетрясению" того же Андреасяна.

В прочих ролях - Владимир Вдовиченков, Мария Миронова, Константин Лавроненко и другие.

Премьера - 12 декабря.