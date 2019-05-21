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21.05.2019 16:41
Рубрика: В мире

Эйфелеву башню временно закрыли из-за любителя экстрима

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Во вторник Эйфелева башня снова начала принимать туристов, о чем в специальном коммюнике сообщила администрация общества по эксплуатации этой достопримечательности Парижа. Причиной временного закрытия "Железной дамы", как ее здесь часто называют, и эвакуации свыше двух с половиной тысяч посетителей стало ЧП. Примерно в 15.00 по местному времени сработала сигнализация: неизвестному удалось перелезть через ограждение на втором, предпоследнем ярусе башни, а это 115 метров от земли. Когда парни из службы безопасности оказались на месте происшествия, мужчина лет сорока уже начал карабкаться вверх по металлической конструкции сооружения.

Он был в обычной одежде темного цвета и без какого-либо альпинистского снаряжения. Судя по всему, именно это обстоятельство не привлекло поначалу к нему внимания охранников. Сейчас установлено, что мужчина, имя которого не сообщается, приобрел билет в кассе, беспрепятственно прошел через рамки металлоискателя на входе и поднялся как обычный турист на второй этаж, с которого и начал опаснейшее восхождение.

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Спустя час с небольшим новоявленный "башнелаз" уже находился на высоте около 270 метров, то есть непосредственно под смотровой площадкой на третьем и последнем уровне. К этому моменту на башню уже прибыли полицейские и специально обученные спасатели из группы по операциям в опасных условиях пожарного управления Парижа (GRIMP). Двое из них спустились на веревках с верхней смотровой площадки и вступили с мужчиной в переговоры. Надо сказать, что нынешний "башнелаз" далеко не первый, кто решил взобраться на Эйфелеву башню. Некоторые это делали из чисто спортивного интереса.

К примеру, Ален Робер, знаменитый "человек-паук", который в 1996 году добрался до ее вершины, рассчитывая исключительно на свою сноровку и большой опыт. По достаточно лаконичной информации, предоставленной дирекцией башни, мерам безопасности здесь придают первостепенное значение. Среди них - заграждения на смотровых площадках, густая сеть камер видеонаблюдения, свыше 100 агентов службы безопасности, которые распределены по всем ярусам башни. Однако, как сознался в свое время представитель пожарного управления Парижа полковник Фредерик Грожан, "к каждому посетителю башни полицейского не приставишь, а гарантировать стопроцентно отсутствие риска просто невозможно".

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