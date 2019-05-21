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21.05.2019 14:23
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайский центр ядерных данных вошел в мировой ТОП-5

Китайский центр ядерных данных вошел в пятерку крупнейших в мире. Об этом стало известно 20 мая на состоявшейся в Пекине 14-й Международной конференции по ядерным данным для науки и технологий, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай стал крупнейшим инвестором в альтернативную энергетику

Выступая на открытии конференции, глава отдела международного сотрудничества Агентства по атомной энергетике КНР Ли Цзюньцзе отметил, что ядерные данные, будучи основой ядерных технологий и использования атомной энергии, широко применяются как в области изучения веществ и в астрофизике, так и в сфере разработки, установки и эксплуатации реакторов, работ по производству, использованию и утилизации ядерного топлива и производства изотопов, что играет важную роль в содействии социально-экономическому развитию Китая и мира в целом.

1-я Конференция по ядерным данным для науки и технологий прошла в 1978 году. В этом году она проводится уже в 14-й раз и впервые - в Китае. Девизом нынешней конференции стало "Ядерные данные - общее достояние всего человечества".

Подпись под фото 2: Международная конференция по ядерным данным для науки и технологий впервые прошла в Китае.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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