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21.05.2019 19:15
Рубрика: Власть

Матвиенко выбрала стажера из числа победителей конкурса "Лидеры России"

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с одной из победительниц конкурса "Лидера России" Светланой Костиковой, которая стала стажером главы верхней палаты на ближайший год.

В соответствии с правилами конкурса, 100 победителей получают право на годичную стажировку у лучших управленцев России. Среди наставников - первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, председатель ЦИК Элла Памфилова, министры, топ-менеджеры крупнейших компаний, губернаторы, предприниматели.

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Валентина Матвиенко вошла в число наставников в прошлом году. Она выбрала в стажеры победительницу конкурса Светлану Костикову, выпускницу экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова и экономического факультета НИУ ВШЭ. Как сообщает пресс-служба Совфеда, Костикова трудилась в финансовом департаменте одной из крупных компаний в сфере товаров массового потребления. После успеха на конкурсе она с апреля этого года работает в инвестиционном департаменте Российского фонда прямых инвестиций.

"Вы получили приглашение работать в команде Российского фонда прямых инвестиций, организации, которая занимает особое место в сфере инвестиционной деятельности, - сказала глава Совфеда, обращаясь к своей ученице. - За восемь лет работы РФПИ осуществил более семидесяти проектов практически во всех субъектах. Совет Федерации как палата регионов тесно сотрудничает с Фондом".

По словам председателя СФ, такое взаимодействие помогает привлекать в субъекты РФ новых перспективных инвесторов и в конечном итоге - выполнять задачи, поставленные в Стратегии регионального развития России.

Валентина Матвиенко рекомендовала Светлане Костиковой в рамках ее работы изучить ситуацию с законодательством в сфере инвестиций, подготовить конкретные предложения по его совершенствованию.

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Глава Совфеда также надеется, что с каждым годом в борьбе за победу будет принимать участие все большее число женщин, настроенных занять лидирующие позиции в бизнесе, органах государственной власти, политике. Пока доля женщин в финале конкурса не превышает 20 процентов.

Как рассказала сама Светлана Костикова, в ходе беседы с ее наставницей был высказан целый ряд идей, в частности, касающихся помощи представителям региональных структур при подготовке пакетов инвестиционных документов, обучению работе по организации концессий, развитию частно-государственного партнерства.

"Мы наметили направления взаимодействия. Упор будет сделан на привлечение инвестиций в регионы, - отметила она. - Будем вырабатывать предложения по совершенствованию законов в этой сфере, искать "точки роста" в регионах".

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