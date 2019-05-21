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21.05.2019 17:11
Рубрика: Культура

Музей Прадо разрабатывает план спасения своих сокровищ на случай ЧП

Мадридский музей Прадо разрабатывает план спасения жемчужин своей коллекции на случай чрезвычайных происшествий. Как пишет El Pais, руководство учреждения уже наняло специалиста по предотвращению рисков - профессора Мадридского университета Комплутенсе Эстреллу Санс Домингес.

В течение 22 месяцев она должна составить планы действий на случай теракта, возникновения пожара или попытки кражи экспонатов. В частности, ей предстоит разработать маршруты эвакуации наиболее ценных предметов из коллекции музея, рассчитать стоимость перевозки и временного хранения в ином месте. Она также установит, какие предметы нужно будет спасать в первую очередь. Речь идет, конечно же, о "Фрейлинах" (Менинас) Диего Веласкеса и еще 250 шедеврах живописи.

Фото: iStock
Названа музейная столица России

Кстати, некоторые работы не могут быть вывезены за стены музея, поэтому эксперту придется придумать, как защитить их от возможных угроз прямо на месте.

Интересно, что списки экспонатов, эвакуировать которые необходимо в первую очередь, составлялись уже неоднократно. Во время Гражданской войны 1936-1939 годов Прадо был закрыт, часть работ была перенесена в подвалы, другая - в более защищенное место, третья вывезена в Швейцарию.

Примечательно, что после разрушительного землетрясения 2011 года, министерство культуры приказало всем государственным музеям разработать защиту своих коллекций. Администрация Прадо составила базовое руководство по действиям в чрезвычайных ситуациях, для каждой временной выставки с тех пор составлялся план эвакуации, однако для постоянной коллекции его начали придумывать только сейчас. Сторонний эксперт понадобился потому, что в самом музее нет сотрудников с подходящей специализацией.

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