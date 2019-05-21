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21.05.2019 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Патрушев обсудил вопросы безопасности туристов в Крыму

Текст: Иван Егоров (Севастополь)
Фото: Иван Егоров/РГ Фото: Иван Егоров/РГ
Фото: Иван Егоров/РГ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел по поручению Владимира Путина совещание в Крыму, которое касалось, в том числе, дополнительных мер безопасности во время наступающего курортного сезона.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
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Началось оно не совсем обычно. Новый командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов провел для секретаря Совбеза и остальных участников совещания экскурсию по бронебашенной батарее №30. Она знаменита своей семимесячной обороной Севастополя от немецких захватчиков. Личный состав 30-й батареи, несмотря на серьезные разрушения, сражался с фашистами до последнего снаряда. Патрушеву показали как сам объект с небольшим музеем внутри, так и бронебашни с орудиями главного калибра, которые находятся в полностью исправном состоянии.

Сейчас, по словам командующего Черноморским флотом, решается вопрос о том, станет ли этот героический объект музеем как, например, крейсер "Аврора" или пройдет модернизацию и продолжит свою службу как действующее воинское подразделение. После Севастополя участники совещания с Патрушевым во главе переехали в Ялту в исторический Ливадийский дворец.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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