Патрушев обсудил вопросы безопасности туристов в Крыму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел по поручению Владимира Путина совещание в Крыму, которое касалось, в том числе, дополнительных мер безопасности во время наступающего курортного сезона.

Началось оно не совсем обычно. Новый командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов провел для секретаря Совбеза и остальных участников совещания экскурсию по бронебашенной батарее №30. Она знаменита своей семимесячной обороной Севастополя от немецких захватчиков. Личный состав 30-й батареи, несмотря на серьезные разрушения, сражался с фашистами до последнего снаряда. Патрушеву показали как сам объект с небольшим музеем внутри, так и бронебашни с орудиями главного калибра, которые находятся в полностью исправном состоянии.

Сейчас, по словам командующего Черноморским флотом, решается вопрос о том, станет ли этот героический объект музеем как, например, крейсер "Аврора" или пройдет модернизацию и продолжит свою службу как действующее воинское подразделение. После Севастополя участники совещания с Патрушевым во главе переехали в Ялту в исторический Ливадийский дворец.