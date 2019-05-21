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21.05.2019,  
11:17
Текст:  Николай Грищенко

Почему новые российские истребители Су-57 оказались дешевле Су-35

Сообщение, что российские ВКС получат на вооружение 76 истребителей Су-57, привлекло внимание зарубежных военныхэкспертов. Их удивила относительно низкая стоимость самолетов пятого поколения - около 170 миллиардов рублей или 2,6 миллиарда долларов по курсу.

Сверхсовременный Су-57 оказался гораздо дешевле не только американских самолетов пятого поколения F-22 и F-35, но и российского истребителя Су-35 поколения 4++. В качестве примера приводятся данные о стоимости Су-35, поставленных в Китай в 2015 году. Один "тридцать пятый" оценивался, по данным СМИ, в 83,3 миллиона долларов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Первое объяснение более низкой стоимости Су-57 заключается в том, что она, скорее всего, касается только стоимости производства только самолетов - без учета затрат на необходимые исследования, которые уже "зашиты" в программу разработки и не увеличатся, если будет заказано больше истребителей", - сообщает издание Military Watch. Кроме того, конракт на поставку Су-35 в Китай предусматривал поставку наземного оборудования, запасных двигателей и боеприпасов.

Второй фактор, способствующий снижению цены на Су-57, заключается в том, что самолеты предназначены для ВКС России, а на экспорт самолеты поставляются по более высоким ценам.

Ну, и другое обстоятельство, сказывающееся на экономической эффективности российского оборонного сектора, заключается в том, что затраты на производство измеряются в долларах США. При низком курсе рубля по отношению к доллару можно приобрести гораздо больше товаров и услуг, чем в Европе или Соединенных Штатах. Данное обстоятельство приводит к значительному снижению производственных расходов.

"Это один из ключевых факторов, позволяющих российской технике успешно конкурировать с западной с точки зрения ценообразования", - сообщает издание.

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