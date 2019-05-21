Путин выступит перед профсоюзами

Завтра президент выступит на съезде независимых профсоюзов и встретится с членами правительства.

Профсоюзный слет проходит в столице с 20 мая. В нем принимают участие 698 делегатов со всей России, они представляют свыше 20 млн членов профорганизаций и объединений работодателей, а также руководители международных и иностранных профсоюзных объединений, представители органов власти.

На повестке - социально-экономическое положение в стране, вопросы достойной зарплаты, создания высокопроизводительных рабочих мест, защиты трудящихся, социального партнерства. Делегаты подведут итоги работы за пять лет и определятся с задачами на ближайшие годы.

Затем глава государства проведет совещание с членами правительства. Основной темой станут меры соцподдержки инвалидов, сообщили в пресс-службе Кремля. Запланированы доклады министра труда и соцзащиты Максима Топилина, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра науки и высшего образования Михаила Котюкова. По традиции, речь также пойдет о ряде других актуальных вопросов.