Нововоронежские атомщики приняли участие в легкоатлетическом кроссе

В Нововоронеже прошел легкоатлетический кросс среди работников Нововоронежской АЭС, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спортивное мероприятие традиционно проводится весной уже более 15 лет подряд.

Местом проведения кросса стал лес Северного микрорайона, где собралось полсотни атомщиков из разных подразделений Нововоронежской АЭС. Самая юная участница - Светлана Акмамедова, работающая в службе безопасности, ей 22 года. В числе самых опытных легкоатлетов - 60-летний Николай Гончаров - из цеха тепловой автоматики и средств измерений. Инженер цеха вентиляции Антонина Перегудова не пропустила ни одно соревнование. Ее трудовой стаж на Нововоронежской АЭС насчитывает уже более 40 лет.

"Плавание, лыжи, легкая атлетика, - стараюсь быть спортивной по всем направлениям. Спорт дарит радость, силы, дает стимул в жизни. В составе сборной команды Нововоронежской АЭС участвовала в различных соревнованиях. Привлекаю к занятиям физической культурой детей и внуков, которые сегодня здесь со мной", - поделилась она.

Фото: Нововоронежская АЭС

Соревнования проходили в нескольких возрастных группах. Мужчины преодолевали 2 тыс. метров, женщины - 1 тыс. метров. Нежаркая, но солнечная погода способствовала хорошим результатам. Больше всего наград получили представители химцеха, электроцеха и цеха вентиляции. Обладателям первых трех призовых мест вручили грамоты и денежное вознаграждение.

"Участники показали хорошую спортивную подготовку, которая пригодится им в предстоящих соревнованиях по легкой атлетике на призы АО "Концерн Росэнергоатом", а также в масштабных общероссийских соревнованиях среди работников атомной промышленности", - рассказал главный судья легкоатлетического кросса Валерий Кащенко.