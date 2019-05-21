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21.05.2019 13:00
Проект: В регионах

Нововоронежские атомщики приняли участие в легкоатлетическом кроссе

В Нововоронеже прошел легкоатлетический кросс среди работников Нововоронежской АЭС, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спортивное мероприятие традиционно проводится весной уже более 15 лет подряд.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Местом проведения кросса стал лес Северного микрорайона, где собралось полсотни атомщиков из разных подразделений Нововоронежской АЭС. Самая юная участница - Светлана Акмамедова, работающая в службе безопасности, ей 22 года. В числе самых опытных легкоатлетов - 60-летний Николай Гончаров - из цеха тепловой автоматики и средств измерений. Инженер цеха вентиляции Антонина Перегудова не пропустила ни одно соревнование. Ее трудовой стаж на Нововоронежской АЭС насчитывает уже более 40 лет.

"Плавание, лыжи, легкая атлетика, - стараюсь быть спортивной по всем направлениям. Спорт дарит радость, силы, дает стимул в жизни. В составе сборной команды Нововоронежской АЭС участвовала в различных соревнованиях. Привлекаю к занятиям физической культурой детей и внуков, которые сегодня здесь со мной", - поделилась она.

Фото: Нововоронежская АЭС

Соревнования проходили в нескольких возрастных группах. Мужчины преодолевали 2 тыс. метров, женщины - 1 тыс. метров. Нежаркая, но солнечная погода способствовала хорошим результатам. Больше всего наград получили представители химцеха, электроцеха и цеха вентиляции. Обладателям первых трех призовых мест вручили грамоты и денежное вознаграждение.

"Участники показали хорошую спортивную подготовку, которая пригодится им в предстоящих соревнованиях по легкой атлетике на призы АО "Концерн Росэнергоатом", а также в масштабных общероссийских соревнованиях среди работников атомной промышленности", - рассказал главный судья легкоатлетического кросса Валерий Кащенко.

Фото: Нововоронежская АЭС
Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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