В Москве сегодня потеплеет до +25 градусов

Несмотря на то, что небо сегодня чаще будут скрывать тучи, воздух в столице прогреется до летних значений. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, погодную картину продолжит формировать скандинавский антициклон. Под его влиянием в столице сохранится по-летнему теплая погода, а температура воздуха поднимется до +25 градусов. В ночные часы будет не ниже +12.

Температурный фон будет почти на три градуса превышать нормальные для мая значения. Несмотря на облачность, осадки в столице маловероятны, однако в отдельных районах Подмосковья может пройти небольшой дождь. Атмосферное давление останется высокими 750 мм рт. ст.

Кстати, в этот день самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году, когда воздух прогрелся до +29,2 градуса. А самые низкие значения для этого дня были отмечены в 1893 году - 3,7 градуса.