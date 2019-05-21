В Рязани начались соревнования боевых "кентавров"

В Рязани начались соревнования кавалерийских подразделений российской армии "Конный марафон". В них принимают участие вьючно-транспортные подразделения из Тувы, Карачаево-Черкесии и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Всего задействовано 30 военнослужащих и лошадей, или, как их неофициально называют в войсках, боевых "кентавров".

"Состязания проводятся в рамках Армейских международных игр впервые и предполагают выполнение комплекса упражнений на быстроту, меткость, выносливость и умение слаженно действовать в составе своих подразделений", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кавалеристам предстоит пройти два этапа. Первый - "Смешанная эстафета на короткую дистанцию" - включает в себя ряд сложных элементов, таких как метание ручных имитационных гранат во время верховой езды, форсирование реки шириной до 100 метров и преодоление минного поля. Отдельно пройдут стрельбы из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов, а также гранатометов РПГ-7Д.

В рамках второго этапа - "Дистанционного конного марша" - предстоит пройти около 140 километров с различными испытаниями. Во время марша военнослужащим нужно показать свои навыки в ориентировании на местности. Показать умение в использовании аркана для поимки лошадей и перевезти боеприпасы и раненых.

Победители отправятся в Монголию, где в августе состоятся международные состязания конников.