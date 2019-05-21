В селе Приморья ввели карантин из-за псевдочумы птиц

В селе Комаровка Кировского района Приморского края введен карантин из-за обнаруженной у домашних птиц болезни Ньюкасла, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Заболевание выявлено в трех личных подсобных хозяйствах. Так как село стоит обособленно и находится далеко от других населенных пунктов, ветеринарная инспекция Приморского края решила не отмечать угрожаемую зону. В самом селе приняты меры, чтобы болезнь не распространялась.

В сообщении также говорится, что результаты лабораторных исследований "Приморской межобластной ветеринарной лаборатории", выявившие вспышку опасной болезни, подтверждены в ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

Ньюкаслская болезнь (псевдочума) птиц - остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание. Вирус поражает органы дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы птиц, вызывая массовый падеж. К нему восприимчивы и домашние, и дикие птицы.