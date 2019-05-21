Ветинспекция прокомментировала ситуацию с псевдочумой птиц в Приморье

В настоящее время в селе Комаровка Кировского района, где у домашних птиц обнаружили болезнь Ньюкасла, вся птица привита. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского края, ссылаясь на информацию, полученную от сотрудников региональной государственной ветеринарной инспекции.

"Больная птица уничтожена, все птичье поголовье в селе привито. Ситуация под нашим контролем, в селе введен карантин", - отметили специалисты инспекции.

Напомним, что сегодня пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю сообщила, что в трех личных подсобных хозяйствах Комаровки у птиц обнаружили болезнь Ньюкасла или псевдочуму птиц. Вирус поражает органы дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы диких и домашних птиц, вызывая массовый падеж. Для человека заболевание не опасно.