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21.05.2019 11:49
Проект: В регионах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело пожарно-тактическое учение

На Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" успешно завершено пожарно-тактическое учение (ПТУ) по тушению условного пожара в резервуарном парке.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Цель ПТУ - отработка и совершенствование действий специалистов, персонала Омской ЛПДС Омского РНУ, отдела пожарной безопасности Омского РНУ, личного состава пожарно-спасательных части (ПСЧ)-23, ПСЧ-29 ФГБУ "5 отряд ФПС ГПС по Омской области (договорной)", членов добровольной пожарной дружины по тушению условного пожара РВСПК-50000 №18. Локализация и ликвидация условного пожара проводилась в соответствии с ранее разработанным планом тушения пожара силами и средствами Омской ЛПДС Омского РНУ, а также с привлечением сил и средств ГПС МЧС РФ г. Омска.

По сценарию учений в результате попадания молнии в кольцевой зазор резервуара произошел взрыв с перекосом плавающей крыши с возгоранием нефти. Стационарная система автоматического пожаротушения верхнего пояса горящего резервуара вышла из строя, а система нижнего пояса не запустилась в автоматическом режиме. Система водяного охлаждения горящего резервуара запустилась на половину периметра.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Оператор местного диспетчерского пункта Омской ЛПДС выполнил необходимые действия: включил систему оповещения о пожаре, сообщил о пожаре диспетчеру пожарной части, в условном режиме произвел технологические отключения, чтобы предотвратить развитие пожара. Был осуществлён сбор членов добровольной пожарной дружины (ДПД) и специалистов Омской ЛПДС. На месте "пожара" был развернут оперативный штаб пожаротушения, произведены замеры газовоздушной среды, выставлены посты, организована эвакуация персонала станции.

К ликвидации условного пожара были привлечены работники Омской ЛПДС, личный состав ПСЧ - 23, 29, гарнизон пожарной охраны г. Омска, частная пожарная охрана и члены ДПД. В учениях были задействованы 60 человек и 16 единиц специализированной техники.

Локализация и ликвидация условного пожара РВСПК - 50000 №18 производилась путем подачи пены низкой кратности как на поверхность, так и непосредственно в слой нефти от передвижной пожарной техники. В ходе учения персонал отработал две дополнительные вводные: отказ системы водяного охлаждения второй половины горящего резервуара и наличие пострадавшего с травмой.

В результате организованных действий по тушению условный пожар на производственном объекте был ликвидирован. За ходом ПТУ наблюдали представители ПАО "Транснефть", ГУ МЧС РФ по Омской области, АО "Транснефть - Западная Сибирь", Омского РНУ. Наблюдатели, посредники, следившие за ходом ПТУ, положительно оценили взаимодействие структур и отметили высокий уровень координации персонала в условиях чрезвычайной ситуации.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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