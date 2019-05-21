Жителя Кузбасса задержали за призывы к теракту в мечети

23-летний житель кузбасского города Новокузнецка задержан сотрудниками регионального УФСБ России за публичные призывы к терроризму и экстремизму.

Установлено, что молодой человек разместил на своей персональной странице в социальной сети "ВКонтакте" в открытом доступе текст, призывающий к совершению теракта в мечети. Кроме того, публикация призывала к экстремистской деятельности в отношении представителей народов Кавказа, Закавказья и Средней Азии по причинам расовой, национальной ненависти или вражды.

Комментируя размещенные материалы, новокузнечанин указывал пользователям на необходимость их распространения, а также заявлял о намерении лично совершать преступления экстремистской и террористической направленности.

- В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела: по части второй статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и части второй статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Первая предусматривает до семи, а вторая - до пяти лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области.