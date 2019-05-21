Десантный корабль Балтфлота вернулся в строй после ремонта

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" вернулся в соединение десантных кораблей Балтийского флота после масштабного ремонта.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, ремонт корабля проводился на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". На "Евгении Кочешкове" отремонтировали движительную установку и провели работы на корпусе. Отремонтирована также так называемая "юбка" - резиновое ограждение, создающее воздушную подушку.

Хотя "Евгений Кочешков" и называется "малым", он и однотипный МДКВП "Мордовия" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Вернувшись к месту постоянного базирования, экипаж "Евгения Кочешкова" приступил к отработке элементов курсовой задачи К-1, после сдачи которой моряки выйдут на тренировки в морские полигоны Балтийского флота.

Справка "РГ"

Для МДКВП проекта 12322 "Зубр" доступно для высадки десантов до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира. Корабль способен передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника.

МДКВП предназначен для приема с оборудованного или необорудованного побережья десантируемых войск с боевой техникой, перевозки их морем и высадки на побережье противника, а также огневой поддержки десанта.