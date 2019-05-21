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21.05.2019 17:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Худруком театра имени Ленсовета стала Лариса Луппиан

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Народная артистка Российской Федерации Лариса Луппиан назначена художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, сообщается на официальном сайте комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. В этом новом статусе артистка будет представлена коллективу театра в самое ближайшее время.

Фото: Оргкомитет Театральной Олимпиады.
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Председатель комитета по культуре Константин Сухенко, комментируя это назначение заявил, что театра обретет в лице Ларисы Луппиан руководителя, который сумеет найти баланс между интересами широкого зрителя и талантами актеров труппы. По его мнению, авторитет Ларисы Луппиан позволит ей привлечь к постановкам спектаклей самых востребованных современных режиссеров.

Справка "РГ"

Лариса Луппиан родилась в 1953 году в Ташкенте. В 1974 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Игоря Владимирова) и была принята в труппу Театра имени Ленсовета.

С 1986 по 1988 годы работала в театре имени Ленинского комсомола. Почетное звание Народная артистка России получила в 1999 году. Жена артиста России Михаила Боярского и мать Сергея и Елизаветы Боярской.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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