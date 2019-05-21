На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за вертолета получила травмы десятилетняя девочка.
Самолет ее не задел, но испугавшись опасной близости воздушного судна девочка попыталась убежать, упала и повредила руку.
Сейчас следователи выясняют, была ли реальная опасность для посетителей пляжа. Также сотрудников СК на транспорте интересует был ли полет санкционированным.
По результатам доследственной проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.