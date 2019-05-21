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21.05.2019 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.

Фото: МЧС России
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Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за вертолета получила травмы десятилетняя девочка.

Самолет ее не задел, но испугавшись опасной близости воздушного судна девочка попыталась убежать, упала и повредила руку.

Сейчас следователи выясняют, была ли реальная опасность для посетителей пляжа. Также сотрудников СК на транспорте интересует был ли полет санкционированным.

По результатам доследственной проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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