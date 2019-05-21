В Амдерму завезли дополнительный запас топлива

В поселок Амдерма Ненецкого автономного округа доставили дополнительный объем дизельного топлива из Каратайки и Воркуты.

Как сообщила администрация Заполярного района НАО, этого количества отдаленному поселку должно хватить до открытия навигации и нового завоза топлива. При расчетах местные власти учитывали постепенное сезонное снижение расхода топлива в заполярном поселке.

В середине июля в Амдерму должен прибыть танкер с дизтопливом. Обеспечивает поселок жизненно важным грузом муниципальное предприятие "Севержилкомсервис".

В начале апреля 2019 года в интернете появилась информация о том, что топлива в Амдерме осталось всего на пять дней. Но администрация Заполярного района сразу опровергла сведения о грядущем энергетическом коллапсе. По ее данным, запас топлива на объектах ТЭК Амдермы на тот момент составлял 188 тонн, еще 14 тонн было приобретено у местного аэропорта.

Этого должно было хватить на 45 дней работы всех объектов. На последующий период "Севержилкомсервис" организовал подвоз дополнительных 180 тонн из Воркуты и Каратайки.

По данным администрации НАО, всего в этом году рамках северного завоза в Амдерму необходимо доставить 1300 тонн дизельного топлива и 7,9 тонны бензина.

До 2018 года завозом топлива в поселок занималось другое предприятие. В администрации Заполярного района отметили, что после завершения его работы фактический остаток топливных запасов в Амдерме не совпадал с учетными цифрами. По информации о возможной недостаче началась проверка.

Поселок Амдерма, в котором проживает около 580 человек, расположен на побережье Карского моря в 420 километрах от столицы НАО Нарьян-Мара. Из-за суровых климатических условий отопительный сезон в Амдерме не прекращается.