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21.05.2019 14:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Земская реформа докатилась до Колы

В Заполярье благодаря слиянию администраций удастся сэкономить около 15 миллионов рублей
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 107(7865)
В Мурманской области стартовал процесс объединения городских и районных администраций. Первым муниципалитетом Заполярья, где пройдет такое слияние, станет Кольский район. В районном центре - городе Коле - останется только городской совет в составе 15 депутатов, а все полномочия исполнительной власти возьмет на себя администрация района.
Многие горожане "узнают" о своей администрации только тогда, когда обращаются в МФЦ. Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Многие горожане "узнают" о своей администрации только тогда, когда обращаются в МФЦ. Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Многие горожане "узнают" о своей администрации только тогда, когда обращаются в МФЦ. Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Город без чиновников

Еще в 2014 году отмечалось, что власть на низовом уровне должна быть "ближе к народу". Жители крупных населенных пунктов зачастую даже не знали в лицо депутатов от местных округов, это наблюдалось практически во всех районных центрах с населением более 10-15 тысяч человек. В крупных городах ситуация была еще хуже. Как показали социологические опросы, в городах-миллионниках со "своими" депутатами не знакомы 79 процентов граждан, в городах с численностью населения от 250 тысяч человек - 76 процентов, а в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек - 73 процента. По мнению экспертов, это яркий показатель слабой эффективности работы местных властей.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Все эти проблемы актуальны и для Мурманской области. Город Кола, в котором живут около 10 тысяч человек, станет в Заполярье пробной площадкой "земской реформы".

- Во многих вопросах местного значения дублируются функции администраций города и района, - отмечает глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Сегодня у администрации Колы остались только вопросы благоустройства и муниципальный контроль. Много сложнейших вопросов - по гражданской обороне, единой диспетчерской службе, земельным ресурсам, закупкам, библиотечному обслуживанию - мы исполняем сами по соглашению с городской администрацией. Город выделяет нам субвенции, а мы исполняем. В Коле не осталось ни одного муниципального предприятия и учреждения.

В итоге происходит путаница: жители района часто бывают не в состоянии разобраться, с какими вопросами обращаться в район, а с какими - в город. Проведя прием граждан, районные власти нередко вынуждены для решения их проблем обращаться с запросом к городским властям, которые часто имеют по данным вопросам "свое видение". Кроме того, благодаря слиянию удастся сэкономить около 15 миллионов рублей, предназначенных на содержание городской администрации. А это ремонт трех больших дворовых территорий или пяти фасадов многоэтажных домов.

Вместе с администрациями будут объединены и бюджеты. Городская казна Колы составляет около 150 миллионов рублей, а районный бюджет - 2,6 миллиарда рублей. Их объединение позволит более оперативно решать вопросы с финансированием тех или иных нужд граждан на местном уровне. Предполагается, что составлять проект бюджета будет районная власть, а утверждать его будут депутаты районного и городского советов.

В администрации Кольского района убеждены, что от этой реформы жители только выиграют. Во-первых, исчезнут неразбериха и дублирование полномочий, которыми очень недовольны сегодня жители. Во-вторых, в районной администрации больше грамотных специалистов-управленцев, считают чиновники Кольского района. По их словам, это наглядно подтвердила практика. Недавно Кола вошла в число победителей конкурса федеральных грантов на городское благоустройство "Малые города - исторические центры" со своим проектом обустройства городской набережной, и произошло это именно потому, что инициатором проекта стала районная администрация вместе с советом депутатов. Теперь в 2020 году Кола получит из федерального бюджета 30 миллионов рублей, благодаря чему у города появятся деньги на строительство красивой набережной.

Одноуровневая власть

Еще до объединения администраций в Кольском районе то же самое произошло в 2018 году в двух других районах - Терском и Ловозерском. Правда, там были объединены с районными не городские, а поселковые администрации. Насколько удачным оказался этот опыт, сказать пока сложно. По словам первого заместителя председателя Мурманской областной думы Владимира Мищенко, пока ясно одно: в масштабах поселка многомиллионной экономии на муниципальных чиновниках и роста доходной части бюджета ждать не стоит.

Фото: istockphoto.com
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- Мы изучали опыт Калининградской и Вологодской областей, - подчеркивает Владимир Мищенко. - Калининградцы получили серьезные дивиденды именно благодаря высвобождению средств за счет слияния администраций. Сэкономленные деньги были потом перенаправлены на нужды населения.

У себя мы этого эффекта пока не видим. Возникла даже определенная проблема с трудоустройством высвобождаемых работников администрации поселка Умба. В ноябре 2019 года мы планируем провести анализ того, какой эффект мы получили от данной реформы.

Стоит учесть, что финансовое наполнение муниципальных бюджетов Калининградской области выше, чем в Заполярье, где почти все местные бюджеты - дотационные.

С "прибавкой" из областного бюджета тоже все сложно, поскольку годовой бюджет уже сверстан. Это означает, что на поселковом уровне основные надежды связаны с переходом на одноуровневую систему муниципального управления, благодаря которой каждый житель района будет знать, в какой орган власти ему нужно обращаться в случае надобности, не рискуя быть "отфутболенным".

По словам Владимира Мищенко, стоит взять на вооружение опыт Польши, где такая система существует уже давно и неплохо отлажена. Там существует губернатор, на заместителя которого замыкаются все "федеральные" структуры, аналогичные российским МЧС, УФСИН и другим. Таким же образом выстроена работа местных органов власти: все они через определенных лиц "заведены" на губернатора. Благодаря этому там четче выстроена вертикаль власти и яснее, кто и за что отвечает.

Еще один вопрос связан с муниципальными советами депутатов, которые в ходе реформы превращаются в "передаточные звенья", не имеющие почти никаких полномочий, отмечает Владимир Мищенко. Это особенно ярко отражено в отдаленных селах. Поэтому возможен вариант: либо создать на муниципальном уровне институт старост, как сделали в Вологодской области, либо сохранить поселковые советы, работающие на неосвобожденной основе.

Только без кампанейщины

- Важно избежать таких странных властных конструкций, как в Терском районе, где в муниципальном образовании Варзуга поселковый совет имеет ту же численность, что и в Умбе, хотя Умба в пять или шесть раз больше, - добавляет Михаил Антропов, еще один представитель законодательной власти Заполярья, в прошлом - мэр крупного города Апатиты. - Еще один нюанс заключается в том, что есть большие районы, где муниципалитеты не имеют почти никаких источников доходов. Именно к ним относится Кольский район. Мы предлагали вариант, при котором район берет на себя часть муниципальных полномочий, например села Териберки, чтобы более эффективно использовать средства на ту же коммунальную сферу. Все-таки бюджет района гораздо больше, и с его помощью легче решить проблемы малых сел, чего никогда не смогут сделать местные поселковые власти.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Здесь нужен осторожный подход, уверен Михаил Антропов. Есть случаи, когда муниципальные власти довольно успешно справляются со своими задачами - если, например, у них налажены хорошие связи с градообразующими предприятиями. В этом случае передача полномочий может быть не совсем оправданной, так как придется все связи выстраивать заново. В данном случае стоит найти возможность оставить максимум полномочий за муниципалитетом.Тем не менее большинство мелких поселений от реформы все же выиграют. Важно не превращать слияние в кампанейщину.

Прямая речь

Александр Балобанов, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС:

- Я не уверен, что после слияния городских и районных администраций местные власти станут ближе к народу. Главная цель реформы - сделать управление муниципалитетами более удобным со стороны региональной администрации, выстроить на уровне регионов более жесткую вертикаль власти. Даже экономия средств здесь по большому счету мелочи, хотя в масштабах страны или даже области набежит приличная сумма. Сегодня понятия "местное самоуправление" и "муниципальное управление" рассматриваются как синонимы, хотя это вовсе не синонимы. Именно местное самоуправление к народу ближе всего, и передача полномочий может его еще более ослабить. Необходимо учитывать то, что определенный уровень децентрализации необходим, и вопрос всегда в поиске баланса. Ту ситуацию, когда всем командует некий квазиГосплан, мы уже проходили, и мы помним, чем это заканчивается.

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