В Мурманской области стартовал процесс объединения городских и районных администраций. Первым муниципалитетом Заполярья, где пройдет такое слияние, станет Кольский район. В районном центре - городе Коле - останется только городской совет в составе 15 депутатов, а все полномочия исполнительной власти возьмет на себя администрация района.

Город без чиновников

Еще в 2014 году отмечалось, что власть на низовом уровне должна быть "ближе к народу". Жители крупных населенных пунктов зачастую даже не знали в лицо депутатов от местных округов, это наблюдалось практически во всех районных центрах с населением более 10-15 тысяч человек. В крупных городах ситуация была еще хуже. Как показали социологические опросы, в городах-миллионниках со "своими" депутатами не знакомы 79 процентов граждан, в городах с численностью населения от 250 тысяч человек - 76 процентов, а в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек - 73 процента. По мнению экспертов, это яркий показатель слабой эффективности работы местных властей.

Все эти проблемы актуальны и для Мурманской области. Город Кола, в котором живут около 10 тысяч человек, станет в Заполярье пробной площадкой "земской реформы".

- Во многих вопросах местного значения дублируются функции администраций города и района, - отмечает глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Сегодня у администрации Колы остались только вопросы благоустройства и муниципальный контроль. Много сложнейших вопросов - по гражданской обороне, единой диспетчерской службе, земельным ресурсам, закупкам, библиотечному обслуживанию - мы исполняем сами по соглашению с городской администрацией. Город выделяет нам субвенции, а мы исполняем. В Коле не осталось ни одного муниципального предприятия и учреждения.

В итоге происходит путаница: жители района часто бывают не в состоянии разобраться, с какими вопросами обращаться в район, а с какими - в город. Проведя прием граждан, районные власти нередко вынуждены для решения их проблем обращаться с запросом к городским властям, которые часто имеют по данным вопросам "свое видение". Кроме того, благодаря слиянию удастся сэкономить около 15 миллионов рублей, предназначенных на содержание городской администрации. А это ремонт трех больших дворовых территорий или пяти фасадов многоэтажных домов.

Вместе с администрациями будут объединены и бюджеты. Городская казна Колы составляет около 150 миллионов рублей, а районный бюджет - 2,6 миллиарда рублей. Их объединение позволит более оперативно решать вопросы с финансированием тех или иных нужд граждан на местном уровне. Предполагается, что составлять проект бюджета будет районная власть, а утверждать его будут депутаты районного и городского советов.

В администрации Кольского района убеждены, что от этой реформы жители только выиграют. Во-первых, исчезнут неразбериха и дублирование полномочий, которыми очень недовольны сегодня жители. Во-вторых, в районной администрации больше грамотных специалистов-управленцев, считают чиновники Кольского района. По их словам, это наглядно подтвердила практика. Недавно Кола вошла в число победителей конкурса федеральных грантов на городское благоустройство "Малые города - исторические центры" со своим проектом обустройства городской набережной, и произошло это именно потому, что инициатором проекта стала районная администрация вместе с советом депутатов. Теперь в 2020 году Кола получит из федерального бюджета 30 миллионов рублей, благодаря чему у города появятся деньги на строительство красивой набережной.

Одноуровневая власть

Еще до объединения администраций в Кольском районе то же самое произошло в 2018 году в двух других районах - Терском и Ловозерском. Правда, там были объединены с районными не городские, а поселковые администрации. Насколько удачным оказался этот опыт, сказать пока сложно. По словам первого заместителя председателя Мурманской областной думы Владимира Мищенко, пока ясно одно: в масштабах поселка многомиллионной экономии на муниципальных чиновниках и роста доходной части бюджета ждать не стоит.

- Мы изучали опыт Калининградской и Вологодской областей, - подчеркивает Владимир Мищенко. - Калининградцы получили серьезные дивиденды именно благодаря высвобождению средств за счет слияния администраций. Сэкономленные деньги были потом перенаправлены на нужды населения.

У себя мы этого эффекта пока не видим. Возникла даже определенная проблема с трудоустройством высвобождаемых работников администрации поселка Умба. В ноябре 2019 года мы планируем провести анализ того, какой эффект мы получили от данной реформы.

Стоит учесть, что финансовое наполнение муниципальных бюджетов Калининградской области выше, чем в Заполярье, где почти все местные бюджеты - дотационные.

С "прибавкой" из областного бюджета тоже все сложно, поскольку годовой бюджет уже сверстан. Это означает, что на поселковом уровне основные надежды связаны с переходом на одноуровневую систему муниципального управления, благодаря которой каждый житель района будет знать, в какой орган власти ему нужно обращаться в случае надобности, не рискуя быть "отфутболенным".

По словам Владимира Мищенко, стоит взять на вооружение опыт Польши, где такая система существует уже давно и неплохо отлажена. Там существует губернатор, на заместителя которого замыкаются все "федеральные" структуры, аналогичные российским МЧС, УФСИН и другим. Таким же образом выстроена работа местных органов власти: все они через определенных лиц "заведены" на губернатора. Благодаря этому там четче выстроена вертикаль власти и яснее, кто и за что отвечает.

Еще один вопрос связан с муниципальными советами депутатов, которые в ходе реформы превращаются в "передаточные звенья", не имеющие почти никаких полномочий, отмечает Владимир Мищенко. Это особенно ярко отражено в отдаленных селах. Поэтому возможен вариант: либо создать на муниципальном уровне институт старост, как сделали в Вологодской области, либо сохранить поселковые советы, работающие на неосвобожденной основе.

Только без кампанейщины

- Важно избежать таких странных властных конструкций, как в Терском районе, где в муниципальном образовании Варзуга поселковый совет имеет ту же численность, что и в Умбе, хотя Умба в пять или шесть раз больше, - добавляет Михаил Антропов, еще один представитель законодательной власти Заполярья, в прошлом - мэр крупного города Апатиты. - Еще один нюанс заключается в том, что есть большие районы, где муниципалитеты не имеют почти никаких источников доходов. Именно к ним относится Кольский район. Мы предлагали вариант, при котором район берет на себя часть муниципальных полномочий, например села Териберки, чтобы более эффективно использовать средства на ту же коммунальную сферу. Все-таки бюджет района гораздо больше, и с его помощью легче решить проблемы малых сел, чего никогда не смогут сделать местные поселковые власти.

Здесь нужен осторожный подход, уверен Михаил Антропов. Есть случаи, когда муниципальные власти довольно успешно справляются со своими задачами - если, например, у них налажены хорошие связи с градообразующими предприятиями. В этом случае передача полномочий может быть не совсем оправданной, так как придется все связи выстраивать заново. В данном случае стоит найти возможность оставить максимум полномочий за муниципалитетом.Тем не менее большинство мелких поселений от реформы все же выиграют. Важно не превращать слияние в кампанейщину.

Прямая речь

Александр Балобанов, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС:

- Я не уверен, что после слияния городских и районных администраций местные власти станут ближе к народу. Главная цель реформы - сделать управление муниципалитетами более удобным со стороны региональной администрации, выстроить на уровне регионов более жесткую вертикаль власти. Даже экономия средств здесь по большому счету мелочи, хотя в масштабах страны или даже области набежит приличная сумма. Сегодня понятия "местное самоуправление" и "муниципальное управление" рассматриваются как синонимы, хотя это вовсе не синонимы. Именно местное самоуправление к народу ближе всего, и передача полномочий может его еще более ослабить. Необходимо учитывать то, что определенный уровень децентрализации необходим, и вопрос всегда в поиске баланса. Ту ситуацию, когда всем командует некий квазиГосплан, мы уже проходили, и мы помним, чем это заканчивается.