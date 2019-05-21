В Новгороде школьник чуть не лишился пальца на спортплощадке

В Великом Новгороде сотрудники регионального СК начали проверку обстоятельств, при которых 8-летний мальчик получил травму на школьной спортивной площадке. Родители ребенка сообщают в социальных сетях, что ребенок потерял палец.

В региональном СК отмечают, что характер получения травмы уточняется. И процессуальное решение будет принято после проверки.

В данной ситуации мать мальчика имеет претензии к учебному заведению и полагает, что из-за действий педагогов к ребенку слишком поздно приехала "скорая помощь".

А в минздраве Новогородской области говорят, что благодаря действиям врачей ребенку удалось сохранить длину и форму пальца. Для этого медработникам пришлось провести сложную операцию.