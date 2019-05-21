В новом клипе "Кирпичей" снялись Боярский, Буланова и Друзь

Петербургская рэп-рок-группа "Кирпичи" опубликовала свой новый клип на песню "Питер, покажи язык".

В съемках приняли участие знаменитые жители Санкт-Петербурга: Михаил Боярский, Александр Друзь и Татьяна Буланова. А также участники социально-культурного проекта "Упсала-Цирк".

Герои видео, звезды и простые петербуржцы, показывают язык тучам, пробкам, бессоннице и другим неурядицам. Сами музыканты, анонсируя клип, назвали его новым летним гимном родному городу.

В соцсети "ВКонтакте" видео, опубликованное вчера вечером, собрало около 18 тысяч просмотров, на YouTube - более двух тысяч просмотров.