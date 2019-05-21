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21.05.2019 14:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В новом клипе "Кирпичей" снялись Боярский, Буланова и Друзь

Текст: Ульяна Вылегжанина (Санкт-Петербург)

Петербургская рэп-рок-группа "Кирпичи" опубликовала свой новый клип на песню "Питер, покажи язык".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Боярский и Охлобыстин снимутся в новой комедии "Ленфильма"

В съемках приняли участие знаменитые жители Санкт-Петербурга: Михаил Боярский, Александр Друзь и Татьяна Буланова. А также участники социально-культурного проекта "Упсала-Цирк".

Герои видео, звезды и простые петербуржцы, показывают язык тучам, пробкам, бессоннице и другим неурядицам. Сами музыканты, анонсируя клип, назвали его новым летним гимном родному городу.

В соцсети "ВКонтакте" видео, опубликованное вчера вечером, собрало около 18 тысяч просмотров, на YouTube - более двух тысяч просмотров.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео
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