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21.05.2019 18:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Военнослужащие выяснят имя советского военнопленного по жетону

Текст: Светлана Цыганкова (Ленинградская область)
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа у деревни Староселье Тосненского района Ленинградской области обнаружили личный жетон советского военнопленного. В этом месте в годы Великой Отечественной войны располагался фашистский концлагерь, сообщает пресс-служба ЗВО.

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На жетоне четко виден номер - 1477. В определении личности красноармейца взялся помочь Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями. С его представителями уже связалось командование поискового батальона. Народный союз поработает в немецких архивах и по номеру жетона попытается определить имя и фамилию советского военнопленного.

Всего же на месте бывшего концлагеря военнослужащие ЗВО извлекли 76 останков граждан СССР. 73 из них захоронили на воинском мемориале в селе Шапки Ленинградской области. Троих, предположительно военнослужащих, отправили на дополнительную экспертизу. Это стало возможным, потому что при них были найдены предметы, позволяющие установить личности погибших.

Немецкий концлагерь для военных и гражданского населения действовал у деревни Староселье с осени 1941 года по конец 1943 года. Он был рассчитан на 300 человек. Умерших хоронили возле лагеря без одежды. По свидетельству очевидцев - жителей деревни, содержали военнопленных в нечеловеческих условиях. Освободили от фашистов деревню Староселье 22 января 1944 года.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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