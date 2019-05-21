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21.05.2019 09:32
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Украина выдала фото польских евреев за депортацию крымских татар

Текст: Игорь Дунаевский

Украинские чиновники в погоне за разжиганием этнических противоречий в России вновь "сели в лужу". Посольство Украины в Вашингтоне опубликовало в Twitter исторический снимок, из подписи к которому следует, что на нем запечатлена "депортация крымских татар Советским Союзом в 1944 году". Рядом с ним еще одна фотография, помеченная 2019 годом и подписанная "депортация крымских татар Россией".

Но посольство РФ в Вашингтоне обратило внимание, что исторический снимок крымских татар на самом деле является "фотографией евреев из Лодзинского гетто, которая хранится в архивах Музея памяти жертв Холокоста", расположенного в американской столице. В качестве подтверждения к записи прикреплен скриншот с сайта музея, на котором видна та же самая фотография. Кроме того, как указали в дипмиссии, второй снимок тоже "притянут за уши" - на нем не депортация, а задержание подозреваемых в причастности к террористическим группировкам.

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Запись посольства Украины была приурочена к годовщине депортации крымских татар, начавшейся 18 мая 1944 года. Посольство России в США разместило ссылку на трансляцию состоявшейся в Крыму памятной церемонии. В записи в Facebook российские дипломаты отметили, что "трагедия депортаций не разделяет, а объединяет проживающих на полуострове россиян разных национальностей".

Украинские чиновники уже не в первый раз попадаются на манипуляциях с фотоснимками в попытках очернить Россию и добиться поддержки Запада. Например, в 2014 году в Вашингтоне побывала делегация во главе с командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко, передавшая сенатору Джеймсу Инхофу фотографии якобы российской военной техники на Украине. Вскоре выяснилось, что фотографии колонн военной техники сделаны еще в 2008 году в Грузии и к Украине не имеют никакого отношения.

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