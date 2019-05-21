В Астрахани троллейбусный провод повредил восемь автомобилей

Оборвавшийся провод троллейбусной линии стал причиной ДТП с участием восьми легковых автомобилей в центре Астрахани.

ЧП произошло на перекрестке улиц Боевой и Николая Островского. Как сообщают очевидцы, провод упал на дорогу, и его намотало на колесо проезжающего автомобиля Toyota. Водитель легковушки не заметил и "протащил" провод, который упал еще на семь транспортных средств. В общей сложности различные повреждения получили восемь автомобилей. Никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и аварийной службы.