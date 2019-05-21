Курганского подростка задержали за убийство деда

Пятнадцатилетний юноша задержан по подозрению в убийстве своего деда, тело которого нашли второго мая в частном доме в городе Куртамыш Курганской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, накануне вечером молодой человек гостил у своего 64-летнего родственники. Между ними случилась ссора, и парень задушил собственного деда голыми руками.

После случившегося подозреваемый покинул Курганскую область, позднее следователи и полицейские угрозыска задержали его в Перми. Во время допроса юноша во всем признался.

Расследование уголовного дела (часть 1 статьи 105 УК РФ) продолжается. Устанавливаются обстоятельства, которые толкнули несовершеннолетнего на убийство. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.