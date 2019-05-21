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21.05.2019 20:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет из Нового Уренгоя прервал полет из-за неубранных шасси

Текст: Татьяна Воробьева

Борт авиакомпании "КрасАвиа" прервал сегодня полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за технической неполадки. 

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Как передает пресс-служба главка МЧС Ямала, в 19.10 по местному времени начальство аэропорта сообщило, что при взлете рейсового ЯК-42 не убрались шасси. Самолет набирал высоту, когда сработал датчик.

На борту находилось всего 111 человек, из них семеро - это члены экипажа и 104 пассажира (среди которых было трое детей). Командир судна принял решение выработать топливо, самолет кружил какое-то время в воздухе, после чего - в восемь вечера - благополучно сел в аэропорту вылета.

Известно, что никто в результате авиационного инцидента не пострадал.

"В аэропорт незамедлительно была направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, а также личный состав МЧС России", - рапортуют спасатели, подчеркивая, что причины происшествия уточняются.

В обстоятельствах уже начал разбираться СК на транспорте УрФО. Как сообщает пресс-служба ведомства, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа и пассажиры.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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