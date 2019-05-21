В конце 1868 г. главный инспектор училищ Восточной Сибири Ричард Карлович Маак, известный ботаник, сибирский исследователь, вошел к генерал-губернатору края М.С. Корсакову с докладом. В нем говорилось, что дочь статского советника Мария Тюменцева предложила открыть в столице региона новое учебное заведение в виде так называемого "Детского сада". Подобного еще не было на всей подведомственной ему территории.

Женская инициатива

Устроенные по системе немецкого педагога, родоначальника понятия "детский сад" Ф. Фребеля, детские сады начали свое существование сначала в Германии (1837 г.), а потом получили распространение в остальной Европе и Америке, и, наконец, в 1866 г. такое частное дошкольное учреждение появилось в России, в Санкт-Петербурге. Развивая мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 7 лет телесно, умственно и нравственно, они приносили несомненную пользу обществу: помогали семьям воспитывать детей и готовить их к школе.

Всецело поддерживая инициативу М.Г. Тюменцевой, Р.К. Маак привел в пользу этого начинания ряд аргументов. Он, в частности, сообщал, что в виду постоянно поступавших к нему просьб о принятии в казенные школы детей, не достигших еще определенного возраста, "вызывается необходимость принятия мер к учреждению заведения для таких детей"1. Во-вторых, отмечал главный инспектор училищ Восточной Сибири, большинство населения Иркутска, принадлежа преимущественно к бедному классу, не могло иметь особых учителей и гувернеров для своих детей. Поэтому было бы небесполезно открыть здесь воспитательное заведение для детей младшего возраста в виде так называемого "Детского сада", "хотя [бы] в небольших размерах"2.

Исчислив примерные расходы на годовое содержание детского сада в 1650 руб. и указав на старое здание Главного управления Восточной Сибири как на возможное помещение для этой школы, Р.К. Маак просил утвердить составленное положение. М.С. Корсаков, вполне сочувствуя такому полезному делу, 20 ноября 1868 г. одобрил проект первого детского сада в Иркутске, рассматривая его как экспериментальный, "в виде опыта"3, а также приказал выделить на финансирование школы необходимые средства из сумм, находившихся в распоряжении генерал-губернатора4. Впрочем, принято считать, что М.Г. Тюменцева, энергично взявшись за воплощение своей идеи в жизнь, в короткий период сама собрала пожертвования в размере 1650 руб., которые поступили от неравнодушных граждан5.

Первые "детсадовцы"

Всего неделю спустя в газете "Иркутские губернские ведомости" появилось объявление, в котором жителей Иркутска известили о предполагавшемся устройстве "Детского сада". Сообщалось, что в заведение будут принимать детей обоего пола в возрасте от 4 до 8 лет всех состояний и званий, с платой за учение по 15 руб. в год за каждого ребенка; "но если число детей будет значительно, тогда плата уменьшится до возможных размеров"6. Горожан, желавших поместить своих детей в упомянутое заведение, приглашали до 1 декабря прийти в канцелярию главного инспектора училищ Восточной Сибири и заявить об этом письменно или устно. Это было необходимо, чтобы определить, как велико будет число будущих воспитанников и воспитанниц.

Таковых набралось достаточное количество, и 4 марта 1869 г. состоялось торжественное открытие "Детского сада". На молебне присутствовали военный губернатор Иркутска и иркутский гражданский губернатор К.Н. Шелашников, директор мужской гимназии И.К. Смирнов, начальница школы М.Г. Тюменцева, ее помощницы, поступившие в училище дети и их родители.

Несмотря на то что подано было 50 заявлений, в день открытия насчитывалось всего 20 учеников. При зачислении требовали предъявить метрическое и оспенное свидетельства ребенка. Дети, "одержимые недугами, препятствующими поступлению в учебные заведения, или могущими неблагоприятно влиять на других детей", не принимались7. В разные годы количество воспитанников менялось, оно колебалось в диапазоне от 53 до 144 человек. Только за первые 17 лет через "Детский сад" прошли 1466 детей8. Хотя учебное заведение было всесословным, преобладали дети чиновников и дворян, купцов, мещан. Примечательно, здесь получили начальное образование известный иркутский летописец Нит Степанович Романов, а также один из самых богатых людей России начала XX в. - промышленник, банкир и коммерсант Николай Александрович Второв. В октябре 1912 г. Н.А. Второв, узнав из газет о том, что частная школа "Детский сад" оказалась в тяжелом материальном положении, прислал ей в дар 500 руб. и нижайше просил принять эти деньги9.

Детский сад или начальная школа?

Регулярные занятия начались 5 марта 1869 г., причем официально учреждение стали именовать - школа "Детский сад"10. И действительно, новое учебное заведение сочетало элементы и того и другого. Уже на следующий год к двум имевшимся здесь дошкольным отделениям, или группам, пришлось прибавить третью, рассчитанную на возраст от 7 до 9 лет, в которой главным образом должно было идти обучение грамоте. Пришлось придать учреждению именно тот характер, какой от него ожидался местным обществом: готовить воспитанников к поступлению в первый класс гимназии или прогимназии или, наконец, научить грамоте до их устройства на обучение какому-нибудь ремеслу. Учебное заведение стало работать как детский сад и начальная школа одновременно. Как отмечала пресса, на долю Тюменцевой выпала нелегкая задача: "по возможности наименее удаляясь от фребелевского взгляда на воспитание детей от 3 до 8 лет, удовлетворять и требование родителей об обучении грамоте"11.

Такова официальная версия истории появления в Иркутске детского сада - первого в Восточной Сибири заведения подобного рода (в Красноярске, например, такое заведение было открыто осенью 1910 г. З.М. Павловой, без пособий от казны12).

Альтернативная версия

Существует и иная точка зрения. Заслуги в деле открытия первого детского сада приписывал себе директор Иркутской губернской гимназии в 1869-1873 гг. И.К. Смирнов, сменивший в этой должности Р.К. Маака, а позднее ставший директором Томской гимназии. В своих воспоминаниях о жизни и службе в Иркутске он писал: "Упомянутый детский сад, Мааком считаемый за свое произведение, но по привезенным мной и женой А.Я. книжкам о детских играх, садах и методах обучения Фребеля, открыт был мною с губернатором Шелашниковым с нового 1869 года, устроенный на частные средства, и поручен для ведения образования детей бывшей институтке и учительнице, довольно живой и усердной М.Г. Тюменцевой, которая организовала и устроила довольно толково и хорошо занятия детей играми и первоначальное их обучение грамоте, но, гонясь за популярностью и увеличением средств, отступила от сути - малосемейной организации детского сада - и расширила его до обыкновенной начальной школы и приготовительного класса для мужской и особенно женской гимназий с пол[у]сотней детей..."13 Никаких документальных подтверждений в пользу этого утверждения пока не обнаружено.

Судьба Марии Тюменцевой

Что же известно о женщине, инициировавшей создание детского сада? Мария Гавриловна Тюменцева (около 183114 - 28 июля 1891) родилась в Иркутске. Ее родственники были довольно известными в городе людьми: отец Г.Е. Тюменцев в 1847 г. имел чин статского советника, служил чиновником особых поручений в Главном управлении Восточной Сибири, а дядя - Н.Е. Тюменцев, действительный статский советник, был сподвижником генерал-губернатора Н.Н. Муравьева15.

Мария Гавриловна получила образование в Девичьем институте Восточной Сибири, относилась к числу воспитанниц первого выпуска (1849 г.). Вопреки желанию семьи решила жить своим трудом и начала заниматься педагогической деятельностью: "по выходе из института была классной дамой в нем"16. В этой должности она трудилась вплоть до 1863 г.17 Впервые в истории этого учебного заведения классной дамой стала его выпускница (остававшихся при институте выпускниц именовали пепиньерками). Позднее М.Г. Тюменцева работала наставницей в Иркутском женском училище (1864-1865 гг.), служила гувернанткой в одной семье на Урале. Она усиленно занималась самообразованием, внимательно следила за всем новым, что появлялось в педагогической жизни и литературе. Так и произошло ее знакомство с методом немецкого педагога Ф. Фребеля - единственной, как она посчитала, целесообразной системой воспитания. Проявляя свою приверженность главной идее Фребеля: школьное воспитание лишено фундамента, если ему не предшествует дошкольное развитие, Мария Гавриловна, вероятно, и пришла к мысли устроить в Иркутске детский сад, работавший по его системе. Эта "едва ли не образованнейшая женщина здешнего общества ее времени"18 отдала своему "детищу" почти половину жизни - 22 года.

Помощь общества и властей

Несомненно, в те времена это частное воспитательное заведение, открытое в провинции, в самой глубине России, могло существовать лишь при живом содействии общества. Поддержать материально это "полезное и необходимое для Иркутска учреждение"19 вызвались многие состоятельные иркутяне. Среди них - купцы И.И. Базанов, А.А. Белоголовый, М.Д. Бутин, И.Ф. Исцеленнов, С.Н. Родионов, А.К. Трапезников, А.М. Чуваев, купеческие жены К.Я. Второва, Т.Л. Кальмеер и С.Н. Шишелова, дворянин В.П. Сукачев, трижды становившийся городским головой Иркутска, камергер П.А. Сиверс и другие. Детскому саду не только жертвовали денежные средства на разные нужды, но и учреждали именные стипендии, подарили библиотеку, мебель, волшебный фонарь, рояль, "акварий"20. В 1870 г. при содействии Р.К. Маака были получены верстак, переплетный станок, футлярщик и выпильщик. Всеми упомянутыми инструментами научились пользоваться многие воспитанники старшего отделения.

Были и чрезвычайно щедрые дары. В 1872 г. благодаря покровительству генерал-губернатора Н.П. Синельникова и его супруги на средства "крупного жертвователя" купца И.И. Базанова для заведения был куплен дом с двумя флигелями на Морской (Амурской) улице. Во время огромного пожара, который произошел в Иркутске 24 июня 1879 г., это строение полностью сгорело, было утрачено все имущество школы, спасли только настенный атлас и несколько книг. По просьбе старшего попечителя П.А. Сиверса один из лучших иркутских архитекторов барон Г.В. Розен составил проект нового здания для "Детского сада". Осенью 1882 г. школа встречала воспитанников уже в собственном доме - одной из самых красивых построек в Иркутске. Это было деревянное двухэтажное здание, выстроенное в виде терема и украшенное затейливыми кружевами и резьбой, с верандой, застекленной красивыми витражами из цветного стекла, резными балконами и остроконечными угловыми башенками. Современники отмечали, что дом "очень красив и похож скорее на роскошную барскую дачу, чем на учебное заведение"21. Его стоимость вместе с отделкой определялась в 35 тыс. руб. Большая часть этой суммы была приискана заботами П.А. Сиверса. Свою лепту в общее дело внес и генерал-губернатор Д.Г. Анучин. По его ходатайству школа получила пособие от правительства - 5 тыс. руб. Два благотворительных бала, устроенные попечительницей Е.К. Трапезниковой, принесли еще 5500 руб.

Городские власти с первых лет существования школы также оказывали ей поддержку: начиная с 1873 г., ежегодно отпускали на содержание "Детского сада" 1500 руб. Эта субсидия выдавалась непрерывно в течение 38 лет, до 1911 г., что позволяло бесплатно обучать часть воспитанников из небогатых семей. Лишившись муниципальной субсидии, школа оказалась на грани закрытия: относительно небольшая плата за право учения и доход от благотворительных акций (устройство концертов, спектаклей, чтений, лотерей) не могли покрыть всех расходов, спонсорская же помощь не была регулярной. Однако пожертвования горожан не дали исчезнуть полезному начинанию, тем более что действия городской думы шли "в разрез с местными пользами и нуждами"22. Кроме того, покровитель "Детского сада" генерал-губернатор Л.М. Князев в 1912 г. исходатайствовал заведению "правительственную ежегодную субсидию" от Министерства народного просвещения в 1000 руб., которая стала служить одним из главных источников "для осуществления школы"23.

Иркутский "рассадник первоначального образования детей"24 продолжал свою деятельность и в советский период. Получив новое название - "Первый народный детский сад", он стал методическим центром для дошкольных учреждений Иркутска и Иркутской губернии. На его базе открылась "дошкольная библиотека по педагогическим вопросам"25, организовывались семинары и курсы для педагогов региона, проходила практика учащихся Иркутского педтехникума. Таким образом, "опыт", дозволенный в 1868 г. М.С. Корсаковым, оказался весьма удачным.

1. Тюменцева М. Отчет об учебном заведении в Иркутске "Детский сад" за 1869 г. // Иркутские губернские ведомости. 1870. 14 февр. Неоф. часть. С. 5.

2. Школа "Детский сад" в Иркутске. Отчет за 1912 г. Смета на 1913 год со сведениями из отчетов и деятельности школы "Детский сад" за прошлые годы и Устав 1899 г. Иркутск, 1913. С. 30.

3. Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 193. Оп. 1. Д. 99. Л. 6.

4. Отчет Иркутского детского сада за 1885 год // Сибирь. 1886. 2 февраля. Прил.

5. Севостьянова Е.В. Идея общественного дошкольного воспитания и ее реализация в Восточной Сибири в конце XIX - начале XX вв. // Научный вестник Байкальского государственного университета (Чита). 2018. N 13. С. 36; Дошкольное образование города Иркутска на рубеже веков. Иркутск, 2008. С. 7.

6. Иркутские губернские ведомости. 1868. 23 ноября. С. 10.

7. ГАИО. Ф. 194. Оп. 1. Д. 108. Л. 64./

8. Отчет Иркутского детского сада за 1885 год...

9. Хроника // Сибирь. 1912. 7 ноября. С. 2.

10. Об организации учебно-воспитательного процесса в школе "Детский сад" см.: Гаращенко Л.В. Частные учебные заведения Иркутска (середина XIX - начало XX вв.). Иркутск, 2018. С. 82-95.

11. Иркутская хроника // Сибирь. 1875. 29 июня. С. 3.

12. ГАИО. Ф. 63. Оп. ОЦ. Д. 31. Л. 9.

13. ГАИО. Ф. 480. Оп. ОЦ. Д. 29. Л. 11.

14. РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 421. Л. 1645.

15. Адрес-календарь, или общий штат Российской империи на 1849 г. СПб., 1849. Ч. 2. С. 51, 52; Вишняков Н.И. Записки военного врача. Новосибирск, 2011. С. 282.

16. Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг. Иркутск, 1993. С. 246.

17. Памятная книжка Иркутской губернии на 1863 год. Иркутск, 1863. С. 35.

18. Мария Гавриловна Тюменцева [некролог] // Восточное обозрение. 1891. 4 августа. С. 3.

19. ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 274. Л. 15.

20. Отчет Иркутского детского сада за 1876 год // Сибирь. 1877. 1 мая. С. 6.

21. Сибирская хроника // Сибирь. 1882. 24 октября. С. 3.

22. К судьбе "Детского сада" // Сибирь. 1912. 1 апреля. С. 3.

23. Школа "Детский сад" в Иркутске... С. 5.

24. Заявление попечительского совета школы "Детский сад" с ходатайством о материальной поддержке этой школы с предоставлением отчетов ее за 1892 и 1893 годы // Известия Иркутской городской думы. 1894. Т. 1. Кн. 1-2. С. 60.

25. Дошкольная литература // Власть труда. 1921. 6 января. С. 2.