Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет у побережья Аляски. Об этом во вторник сообщили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что полет носил наблюдательный характер. Ракетоносцы в ходе него пролетели в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Отмечается, что на отдельных этапах указанного маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.

В общей сложности Ту-95МС провели в воздухе более 12 часов. В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. При этом все полеты проводятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства - границы других государств не нарушаются.

Справка "РГ"

Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. По классификации НАТО самолет именуется Bear (Медведь). Военный самолет предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей противника в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.