С рестораторов суд взыскал более 139 миллионов рублей налогов

Коллегия по апелляционным делам Девятого арбитражного суда подтвердила постановление о взыскании 139,7 миллиона рублей с собственника сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана и двух бывших руководителей ООО "Трактир Кирпичики" - Натальи Акатовой и Марии Юдинцевой.

Первоначально Арбитраж Москвы по иску Федеральной налоговой службы удовлетворил иски налогового ведомства о привлечении Белойвана к субсидиарной ответственности и взыскании с него 163,9 миллиона рублей и 81,13 миллиона рублей. Позже такое же решение было принято по обязательствам ООО "Тарас Бульба" с экс-главы компании Анастасии Ивановой и Белойвана - с них солидарно было взыскано 76,4 миллиона рублей.

Это решение бывшие руководители ООО, входящего в группу компаний "Корчма Тарас Бульба", обжаловали в апелляции.

Нарушения были обнаружены после того, как инспекция провела выездную налоговую проверку ООО "Тарас Бульба" по вопросам правильности исчисления и уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года. По результатам проверки ФНС было вынесено решение о привлечении этой фирмы к ответственности. За неуплату более 76 миллионов рублей налогов.

Было установлено, что в проверяемый период бизнесменами была применена упрощенная система налогообложения, и фирма, являясь частью сети ресторанов украинской кухни под маркой "Корчма Тарас Бульба", занижала реальные сведения о доходах, точнее выручке, полученных от реализации услуг общественного питания в налоговой и бухгалтерской отчетности за 2011-2012 годы. Доказано, что фирма не отражала большую часть ежедневно получаемых от клиентов ресторана наличных денежных средств в кассовой книге, а также выводила их из-под налогообложения и из легального оборота. Установлено, что не применялась в операции с наличными денежными средствами контрольно-кассовая техника и не вносились остатки наличных денег на конец дня в банк на расчетный счет.