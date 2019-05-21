В акции "Мы вместе!" приняли участие более 100 миллионов человек

20 мая в 10:00 по пекинскому времени официально стартовала мультимедийная интерактивная акция "Мы вместе!", нацеленная на инновационные обмены между народами двух стран и содействие общему взаимопониманию народов Китая и России. А уже ровно через сутки, сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ", общее количество просмотров и комментариев материалов акции превысило 100 миллионов. Акция собрала более 1 миллиона фото, видео и других творческих работ, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Акция "Мы вместе!" моментально стала горячей темой для обсуждения в соцсетях Китая и России. Тема "Мы вместе!" вошла в горячий рейтинг поиска Вэйбо, количество просмотров видео "Во имя любви и дружбы ради" превысило 1 миллион в социальной сети ВКонтакте. Таким образом, был установлен рекорд просмотров видео китайских СМИ в российской социальной сети ВКонтакте.

На основе различных веб-ресурсов Медиакорпорации Китая и МИА "Россия Сегодня", таких как мобильное приложение "Россия-Китай: главное", новостной канал Центрального телевидения Китая CCTV, официальные сайты "РИА-новости" и международного новостного агентства "Спутник", с применением новейших технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта, акция "Мы вместе!" всего лишь за один день не только привлекла внимание более 100 миллионов человек, но и получила поддержку и активное участие со стороны знаменитых персон из различных кругов общественности двух стран. Акция вызвала новый всплеск энтузиазма среди жителей двух стран и стала новым драйвером развития народной дипломатии и укрепления китайско-российских взаимоотношений.