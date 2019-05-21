В Госдуме прокомментировали заявление депутата Польши о военных США

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил слова главы правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для РФ.

Как подчеркнул российский депутат, Варшаве не стоит думать о какой-то разветвленной российской агентурной сети, это абсурд. "Мы уже заявляли о том, что в случае размещения американских сил, систем противоракетной обороны страна становится мишенью для нанесения ответного удара. На мой взгляд, польским политикам необходимо думать о некой толерантности, о недопустимости двойных стандартов", - заявил Швыткин RT.

Кроме того, он отметил, что конструктивные взаимоотношения между Россией и Польшей пойдут на пользу обеспечения стабильности в регионе.