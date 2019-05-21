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21.05.2019 19:52
Рубрика: В мире

Темная Ночь музеев

Благодаря невежеству политиков, поляки начали слушать советскую песню
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(7866)
Благодаря невежеству директора польского Музея Второй мировой войны, в Польше набирает популярность военная песня "Темная ночь" Никиты Богословского и Владимира Агатова в переводе Юлиана Тувима. Директор Кароль Навроцкий выгнал из музея приглашенных его же администрацией музыкантов, исполнявших эту легендарную композицию, назвав ее "большевистской пропагандой". А поляки в связи с этим узнали ее и... полюбили.

Настоящий скандал разгорается в Польше в связи с событием, произошедшим в ходе международной акции "Ночь музеев" в Гданьске. Он начался с того, что руководитель приглашенного в местный музей музыкального коллектива Kapiel Podworkowa Петр Косевский написал на своей страничке в "Фейсбуке": "Все произошло из-за песни "Ciemna dzis noc" ("Темная ночь". - Прим. ред.), польский текст которой написал Юлиан Тувим, и... директора Музея Второй мировой войны. Меня пригласили для проведения артистической акции в вышеназванном музее. Сначала я сомневался, потому что с политической точки зрения мне с ним не по пути. Но все-таки я решил, что искусство может нас - поляков - каким-то образом объединять, а не разделять, что, слушая сентиментальные мелодии военных лет, мы задумаемся о том, чем была война, что мы можем сделать, чтобы эта страшная история никогда не повторилась. Я подумал, что мы встретимся в музее - месте культуры, и мы - музыканты - сделаем этот вечер особенным. Вы даже не представляете, как сильно я ошибался! Я пригласил для участия в этом проекте артистов Музыкальной академии. Музей одобрил наше предложение по композициям, дальше были репетиции, подготовка костюмов... Но мы исполнили лишь четыре из шести запланированных номеров, поскольку во время выступления с упомянутой песней в дело вмешался пан "директор", который приказал артистам немедленно прекратить петь, утверждая, что это большевистская песня и нам запрещено ее исполнять. Как куратор этого мероприятия, я начал объяснять, что репертуар был согласован с дирекцией, которая подписала договор, а автор текста - не большевик, а Тувим. Пан "директор" однако не хотел дискутировать, напирая, что он директор и что песня большевистская. После чего приказал нам собраться и покинуть территорию. Я хотел бы пояснить, что я специально использую кавычки у слова "директор", потому что этот пан просто хам и невежда. Мы были шокированы столь вульгарным поведением в культурной организации. Он довел нас до слез".

Фото: https://vk.com/aviapoisk_dfo
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Это событие вызвало бурю эмоций в Польше, разделенной на два политических лагеря - сторонников правящей право-консервативной партии "Право и справедливость" и оппозиционной "Европейской коалиции". Многие поляки были возмущены поведением директора музея и тем, что он не знает, что за песню исполняли артисты. Петр Косевский написал ему письмо, в котором привел слова песни "Темная ночь", и пояснил: "В этой песне говорится о том, что солдат на фронте тоскует по любимому человеку. Я не нахожу в этой песне большевистской пропаганды".

Многие польские СМИ, связанные с правящей партией, поддержали директора. Но гораздо больше было журналистов, которые рассказали своим читателям о песне "Темная ночь". А авторитетная Gazeta Wyborcza назвала порядки в музее "шариатом" и обвинила власти страны в том, что они "решают, что поляк не должен слушать". За последние дни песня "Темная ночь" стала популярной, в том числе среди молодых людей, которые раньше вообще не знали о ее существовании.

В мире Европа Польша Вторая мировая война
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