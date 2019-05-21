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21.05.2019 07:12
Рубрика: В мире

В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и Maestro

Текст: Ольга Игнатова

Развивать национальную платежную систему решили в Венесуэле. При этом к концу января власти страны откажутся от соглашений с Visa, Mastercard и Maestro.

Фото: REUTERS
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C 30 ноября 2019 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года - по кредитным, передает агентство РИА Новости.

Местные банки должны развивать собственную систему обработки дебетовых и кредитных операций клиентов путем использования биометрической идентификации. Эксперты же считают, что в реальности на создание национальной платежной системы уйдет значительное время.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара, но финансовые власти Венесуэлы недавно, наоборот, практически полностью либерализовали его обращение. Долларизация экономики Венесуэлы происходила все последние месяцы - с момента официального разрешения на оборот иностранной валюты.

В мире Южная Америка Венесуэла
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