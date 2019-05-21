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21.05.2019,  
13:30
Текст:  Руслан Мельников

Видео: китайский истребитель на огромной скорости врезался в землю

В интернете появилось видео, на котором запечатлено падение и взрыв истребителя.

В комментарии к видео, размещенном на YouTube-канале TUT.BY/Новости, говорится, что авиакатастрофа произошла в китайской провинции Шаньдун. При этом сообщается, что разбился истребитель-бомбардировщик JH-7A.

Фото: Gettyimages
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По непонятной причине он сорвался в пике и на огромной скорости взрезался в землю, после чего произошел взрыв. На видео, снятом дорожной камерой, зафиксировано, как самолет несется вниз, а затем на месте его падения поднимается облако огня и дыма. Другие съемки показывают собравшихся у места катастрофы людей и парашют.

По словам очевидцев, пилотам удалось катапультироваться. Также сообщается, что китайские власти пока официально никак не прокомментировали случившееся.

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