Кампания по реанимации диснеевской классики до недавних пор была прожектом без малого триумфальным. Как вдруг неожиданно споткнулась об уши слоненка Дамбо. И оглушительно грохнулась на "Аладдине" Гая Ричи.

Известие о том, что Гай Ричи возьмется за ремейк мультика 1992 года, публика встретила удивленно, чуть настороженно, со сдержанным оптимизмом, разбавленным в пропорции один к одному рациональным скепсисом. Казалось, выбор этот смелый и вместе с тем логичный: "Аладдин" ведь - история в определенной степени криминальная, про мелкого уличного уголовника, а Гай Ричи как раз по этой части. Даже из легенды о короле Артуре он умудрился сварганить кино в своем фирменном стиле, и проверни он тот же фокус снова, на это было бы как минимум любопытно взглянуть. Но коварный Disney обошелся с ним еще безжалостнее, чем с Тимом Бертоном.

Если не знать, что это фильм Гая Ричи, то догадаться, что это фильм Гая Ричи, нельзя никак. Disney пригласил режиссера с самым узнаваемым авторским почерком, чтобы тот снял фильм, в котором его авторский почерк отсутствует полностью. Зачем? Во славу Микки Мауса, конечно! Но ладно. В конце концов, чему тут удивляться: на один эксперимент компания уже пошла, радикально переосмыслив "Спящую красавицу" и переквалифицировав ее главную злодейку в главную героиню. Результат получился удачным, но распространять опыт далее никто не собирается (не считая сиквела "Малефисенты"). Лучше повторить "Красавицу и чудовище", впихнув туда геев ради ненавязчивой пропаганды толерантности.

В "Аладдине" геев нет и - по очевидным причинам - не может быть. В нем нет и много чего другого, более важного. Отсутствует Яго как самостоятельный персонаж. Теперь это обыкновенная птица, выкрикивающая отдельные слова (притом озвучил ее зачем-то целый Алан Тьюдик). Полностью отсутствует харизма у Джафара - ни миллиграмма не осталось. Зато он мечтает "сделать Аграбу великой". Жасмин из своенравной упрямой красавицы стала амебной размазней. Зато она мечтает стать султанкой. Вот чего нам не хватало: антитрамповской риторики и отработки феминистской повестки. Правда, способы достижения цели у феминистки Жасмин своеобразные - "папочка, я хочу быть султанкой, ну пожалуйста, я же книжки читала". Хотя и действенные.

Еще одно значительное отступление - введение любовной линии Джинна. Нет, серьезно. Джинн влюбляется в служанку принцессы. Взаимно. И попутно дает Аладдину множество советов по соблазнению его пассии. Подойдя к середине, фильм прямо на глазах ничего не подозревающего зрителя мутирует в неловкую романтическую комедию. Как будто это не "Аладдина" ремейк, а "Правил съема": Уилл Смит опять помогает неуверенному в себе герою склеить даму. В том числе обучая его правильно танцевать - в обоих фильмах есть похожие сцены.

Тем не менее Уилл Смит в роли Джинна - единственный, кто по крайней мере старается как-то оживить этот унылый балаган. Несмотря на то, что синий хохмач нарисован и анимирован так себе. Несмотря на то, что он добрую половину своего экранного времени вообще не синий. Несмотря на то, что в дубляже он разговаривает и поет голосом Алексея "Откуда его откопали?" Чумакова. Все равно Джинн - лучшее, что здесь есть. Джинн и ковер - к нему вообще никаких претензий, красавчик.

И все же основная причина того, что "Аладдин" - это кошмарное недоразумение, кроется в совершенно неожиданном месте. Начнем издалека. Помните, как в мультике Джинн, разросшись до самых небес, с горящими глазами, выкорчевал руками дворец султана из земли и водрузил его на вершину скалы? А помните, как Джафар засунул Жасмин в огромные песочные часы и обернулся гигантским змеем? Наверное, вы думаете, что со всеми ресурсами Disney, со всей доступной крупнейшей кинокорпорации современной технологической мощью это должно выглядеть невероятно захватывающе и впечатляюще. Слюнки уже небось потекли.

Теперь возьмите салфеточку и утритесь. Ничего подобного и близко в "фильме Гая Ричи" нет. Сюжет недалеко отходит от оригинала, но его реализации решительно не хватает размаха и фантазии, словно все причастные отбывали повинность на тяжелой скучной исправительной работе, и совершать лишние телодвижения им было попросту лень. Разыграли кое-как - не напрягаясь особо, без этих всяких волшебных излишеств - кульминацию, дотянули до хэппи-энда - и нормально, сойдет. Пара скучных спецэффектов, три декорации. Чары и месть, отвага и честь, дворцы и песок - кому оно надо?

"Аладдин" выглядит безвкусно, аляповато и дешево - как ограбившая китайский вещевой рынок банда глубоко провинциальных старшеклассниц на дискотеке в сельском клубе. Или как "Голубой огонек". Да и то на дискотеке в сельском клубе повеселее. Так что с "Голубым огоньком" сравнение точнее. Гая Ричи жалко, конечно, но никто ж его силком не тянул - поделом, значит. А Disney встанет, отряхнется и дальше помчится - разводить на деньги падкую до ностальгии по детству аудиторию фотореалистичной версией "Короля льва".

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