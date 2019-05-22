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22 мая 2019 г.

Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 22 мая 2019 года № 160 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за I квартал 2019 года"

Дата подписания 22 мая 2019 г.
Опубликован 22 мая 2019 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Чувашской Республики "О прожиточном минимуме в Чувашской Республике" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике за I квартал 2019 года в размере 9189 рублей и по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения в размере 9748 рублей, для пенсионеров - 7516 рублей, для детей - 9226 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики И.Моторин

 

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