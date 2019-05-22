Достоинства российского транспортера ПТС-4 оценили в Индонезии

Корпус морской пехоты военно-морских сил Индонезии имеет на вооружении устаревшие плавающие транспортеры советского производства.

Эта техника была разработана еще в 50-е и 60-е годы и хотя военнослужащие поддерживают ее в боеспособном состоянии, рано или поздно ее все равно придется заменить.

Поэтому понятен интерес индонезийцев к машинам подобного класса, выпускаемым за рубежом. Так, в известном издании Indomiliter.com обратили внимание на изготовляемый в Омске транспортер ПТС-4, который, как сообщается, имеет ряд фундаментальных улучшений по сравнению с прежними моделями.

Действительно, если сравнивать "четвертый" с К-61 или ПТС, то новый транспортер может транспортировать по воде до 18 тонн груза по сравнению с 5 и 10 тоннами у предшественников.

Отмечается, что благодаря 840-сильному двигателю скорость передвижения по суше достигает 60 км/ч, а по воде - 15 км/час.

В качестве значительного преимущества отмечается, что машина бронирована и вооружена закрытой установкой с 12,7-мм пулеметом, имеющим боекомплект в 400 патронов.

В настоящее время для морской пехоты этого государства закуплена новая партия российских боевых машин пехоты БМП-3Ф и впервые приобретены плавающие гусеничные бронетранспортеры БТ-3Ф. Также в 2019 году индонезийские военные испытывали автомобили "Урал" и "Садко Next".