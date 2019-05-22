В ближайшее воскресенье французам предстоит проголосовать на выборах в Европарламент, однако, как показывают опросы, свыше 60 процентов избирателей, скорее всего, проведут выходной вдали от избирательных участков. Примерно такая же картина и в соседних странах. Идея "объединенной Европы", реализованная в виде целого ряда евроструктур, давно утратила в глазах большинства жителей Старого Света свою привлекательность. О причинах разочарования и тупиковой ситуации, в которой оказался Евросоюз, "Российская газета" расспросила директора Парижской высшей школы социальных наук, известного французского экономиста Жака Сапира.

В преддверии выборов в Европарламент Евросоюз оказался на распутье, переживает острый кризис, и это признают даже самые рьяные его защитники, включая французского президента. Каков ваш диагноз?

Жак Сапир: Евросоюз раздирают глубокие противоречия, и как результат - упадок сил, сильнейшее недомогание, немощь. В последнее время больше говорили о Брекзите, суверенном решении англичан выйти из ЕС, а не о других серьезных изменениях, которые также подрывают основы союза. И в первую очередь, те, что коснулись, как некогда казалось, "незыблемого ядра" евроинтеграции - Франции и Германии. Откровенно говоря, и раньше этот тандем был, скорее, видимостью, но сейчас он трещит по швам у всех на виду. Дело в том, что Берлин всегда гнул свою линию и, по большом счету, не считался с интересами других стран-членов ЕС.

Накануне выборов Евросоюз раздирают глубокие противоречия, и как результат - упадок сил, недомогание, немощь

А антагонизм между бывшими странами советского блока, а это Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния, с одной стороны, и теми государствами, что основали ЕС? Он очевиден как в области политической культуры, так и в отношении к отдельным проблемам, в частности, миграционным. Да и среди прочих "старожилов" Евросоюза хватает разногласий. Достаточно вспомнить, к примеру, о недавнем конфликте между Италией и Францией. Это уже не говоря об антидемократических тенденциях внутри ряда стран. Что я имею в виду? Подавление движения сторонников независимости в Каталонии, "желтых жилетов" во Франции. Вместе взятые, эти факторы ставят вопрос о выживании Евросоюза как такового. Причем, все это усугубляется условиями, в которых функционирует ЕС, где в действительности существуют разные центры принятия решений: Еврокомиссия, Европейский совет, Германия, координация между которыми оставляет желать лучшего.

В чем причина потери интереса к этим выборам у европейцев, в частности, у французов, особенно среди молодежи? По данным службы IFOP, лишь 32 процента из них могут посетить избирательные участки.

Жак Сапир: Если одним словом - разочарование. Европейский проект периода с начала 50-х годов прошлого века и вплоть до 70-х растворился под гнетом беспощадной конкурентной борьбы, которой придаются страны-члены ЕС внутри так называемого "общего рынка". Поэтому вполне логично, что европейцы, включая молодежь, не питают никаких иллюзий.

А какова роль Европарламента в структуре организацией Евросоюза?

Жак Сапир: Она невелика. Он не может выходить со своими законодательными инициативами и находится под двойным контролем - со стороны Еврокомиссии и Европейского совета.

Не в этом ли еще одна причина, почему евровыборы мало что могут изменить в жизни европейцев?

Жак Сапир: И это тоже. Ведь европейские структуры так устроены, что голоса избирателей не имеют малейшего шанса повлиять на решения политического свойства.

Не считаете ли вы, что участие Великобритании в выборах в нынешних условиях есть самый настоящий абсурд?

Жак Сапир: Абсурд, но не лишенный интереса. Дело в том, что участие англичан, как мне представляется, может укрепить их решимость распрощаться с ЕС. С этой точки зрения весьма показателен высочайший рейтинг "Брекзит партии" Найджела Фараджа, а это 34 процента, что больше чем у консерваторов и лейбористов вместе взятых. Если он подтвердится, то это станет шоком для политической элиты Соединенного королевства, которая, отметим, до сих пор не переварила Брекзит и его возможные последствия.

Во Франции евровыборы рассматривают в основном как некий тест авторитета Эмманюэля Макрона, не так ли?

Жак Сапир: Действительно, так. Причем, Макрон немало этому поспособствовал, когда заявил о своей поддержке списка одной из партий - "Республики на марше", тем самым выйдя за рамки роли главы Республики, как президента всех французов независимо от их взглядов и партийной принадлежности. По сути, это он решил сделать из евровыборов своего рода референдум о его политическом курсе внутри страны. С этой точки зрения будет весьма показательно, если проправительственный список, который возглавляет Натали Луазо, проиграет главному конкуренту - "Национальному объединению" Марин Ле Пен. В этом случае позициям Макрона будет нанесен серьезный удар.

Эмманюэль Макрон видит себя в роли "спасителя" Европы и процесса евроинтеграции. Что вы об этом думаете?

Жак Сапир: Об этом он говорил еще до того, как оказался в Елисейском дворце, предлагая свой план реформирования ЕС в сторону большей федерализации. Отсюда его идея о некоем "европейском суверенитете", что, на мой взгляд, совершенно несостоятельно, ибо нет "европейского народа", а есть "народы Европы". И, тем не менее, все это время Макрон выдвигал инициативы в этом направлении, рассчитывая на то, что его поддержит Берлин. Но Германии совершенно не нужен Евросоюз как федеральное объединение. Она и без того господствует в ЕС, и это ее вполне устраивает. В итоге Макрон сначала рассорился со странами, которые в принципе могли поддержать его проект, а затем натолкнулся на отказ со стороны немцев. Таким образом, оказался в тупике, а Франция потеряла возможность влиять на будущее ЕС.

Скажутся ли акции "желтых жилетов" на евровыборах?

Жак Сапир: Их движение уже оставило серьезный отпечаток на политической жизни Франции, а значит, и на выборах, хотя не напрямую, а опосредованно. Ведь "желтые жилеты" и так уже одержали большую победу, значительно ослабив нынешнюю правящую элиту.

Можно ли ожидать на выборах укрепления позиций евроскептиков, что предсказывают многие аналитики?

Жак Сапир: Конечно, хотя сложно сказать, каким оно будет. Думаю, следует обратить внимание на результаты в Италии, где партия "Лига" Маттео Сальвини может получить 33-35 процентов голосов. Успех евроскептиков вполне оправдан: он развивался на фоне обещаний ЕС, которые так и не были реализованы.

Как, по вашему мнению, результаты евровыборов отразятся на отношениях ЕС с Россией?

Жак Сапир: Вряд ли окажут серьезное влияние, учитывая, что они сейчас далеки от идеальных. Правда, могу предположить, что некоторые европейские страны, в частности, Италия могут воспрепятствовать в июне очередному продлению антироссийских санкций.

Не так давно еврокомиссар по вопросам правосудия чешка Вера Юрова заявила о "возможном вмешательстве" в евровыборы со стороны "некоторых стран, особенно России", а министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус обвинил Москву в стремлении "дестабилизировать Европу".

Жак Сапир: Абсолютно ясно, что среди еврочиновников и дипломатов есть лица, которые свои просчеты и ошибки хотели бы списать на Москву. Они и дальше, надо полагать, будут на разные голоса исполнять песенку о "злонамеренной России", которая мечтает о погибели "распрекрасной Европы". Если же это, в конце концов, произойдет, то только из-за собственных промахов и ошибок ЕС, и все об этом прекрасно знают.