Гол Тарасенко вывел "Сент-Луис" в финал Кубка Стэнли

"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" в шестом матче серии (5:1) и впервые с 1970 года примет участие в финале Кубка Стэнли.

В составе "блюзменов" отличились Давид Перрон, Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн, Тайлер Бозак и Иван Барбашев. Счет в серии побед стал 4:2 в пользу команды Тарасенко и Барбашева.

"Я пока не осознал, чего мы добились", - признался Тарасенко в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Это грандиозное достижение для нас и нашего города. Им можно гордиться. Но это еще не конец. Остался еще один соперник, которого мы должны обыграть".

В финале Кубка Стэнли "Сент-Луис" встретится с Бостоном. Первый матч пройдет 27 мая в Бостоне.