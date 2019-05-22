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22.05.2019 10:23
Рубрика: Спорт

Гол Тарасенко вывел "Сент-Луис" в финал Кубка Стэнли

Текст: Артур Нанян
"Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" в шестом матче серии (5:1) и впервые с 1970 года примет участие в финале Кубка Стэнли.
Фото: AP Photo/Jeff Roberson Фото: AP Photo/Jeff Roberson
Фото: AP Photo/Jeff Roberson

В составе "блюзменов" отличились Давид Перрон, Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн, Тайлер Бозак и Иван Барбашев. Счет в серии побед стал 4:2 в пользу команды Тарасенко и Барбашева.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Я пока не осознал, чего мы добились", - признался Тарасенко в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Это грандиозное достижение для нас и нашего города. Им можно гордиться. Но это еще не конец. Остался еще один соперник, которого мы должны обыграть".

В финале Кубка Стэнли "Сент-Луис" встретится с Бостоном. Первый матч пройдет 27 мая в Бостоне. 

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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