Госдума планирует одобрить компенсации многодетным на следующей неделе

Совет Госдумы на заседании 22 мая рассмотрит законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий или последующие дети. Как предполагается, закон может быть принят уже на следующей неделе.

Об этом сообщил журналистам глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Он напомнил, что проект закона, о котором идет речь, был внесен всеми фракциями Госдумы, а также сенаторами. Он направлен на реализацию Послания президента РФ.

- Главой государства поставлена задача, чтобы семьи, где родился третий или последующие дети, получили дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита, - отметил спикер ГД.

Как анонсировал Володин, сегодня Совет Госдумы примет решение направить законопроект в рассылку.

- И уже на следующей неделе, 28 мая, мы планируем рассмотреть этот законопроект в первом чтении, 29 мая - во втором и 30 мая - принять закон, - сказал он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу - с 1 января 2019 года.

- Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году, - добавил парламентарий.

Законопроект ранее собирались ставить в повестку 16 мая, однако рассмотрение было отложено. Как сообщалось по итогам Совета ГД, появилась возможность, что реализовать нововведение может правительство в рамках имеющихся полномочий, для чего не требуется принятия отдельного закона. Теперь инициатива возвращается в думскую повестку.