Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
23 мая 2019 г. 23:07
Общество
Текст: Глеб Бобров
Российская газета - Столичный выпуск № 110(7868)

Юность с "Максимом"

Алексей Воронов, кавалер пяти медалей "За отвагу", отметил свое 95-летие
Восемнадцать ему исполнилось через четыре месяца после начала войны. Но получить лейтенантские "кубики" курсант пулеметно-минометного училища Воронов не успел: курсантов бросили на передовую - под Сталинград.

Медаль N1. Мамаев курган

За оборону высоты "102-ноль", вошедшую в историю как "Мамаев курган", он получил свою первую "За отвагу".

"Родина" рассказывает о самом юном творце Великой Победы на Волге

- В тот день мы выбили немца с первой траншеи, - вспоминает Алексей Николаевич. - Мне прикрывать атаку надо, а позиция не годится - своих могу положить. Мы с напарником в немецкий блиндаж и сунулись. Только установили пулемет, как нас давай поливать. Сразу мне ногу прострелили, но я перевязал ее и опять за пулемет. Удержали мы позицию, а после боя меня в полевой лазарет отвели.

Медаль N2. Курская дуга

Эту "За отвагу" Алексей получил за срыв отступления мотоколонны противника. Тот бой он вспоминает, как чудо - пулемет спас ему жизнь.

- Немец отходил колонной - танки, машины, транспортеры. Мы давай поливать их - они и встали. Смотрю, начали бить по нам из миномета. Одна мина летит, вторая, третья. И слышу - воет четвертая. Я к земле прижался, руки с гашетки убрал под себя. И тут как грохнет! Прямо в пулемет! Мне по голове горячей земелькой секануло и оглушило. Думаю, живой или уже там. А пулемета нет. Его через меня метров на 20 отшвырнуло, лежит осколками побитый. А меня не зацепило. С пулемета замок вытащил, несу командиру показать. А он: "Вы, сержант, заново родились!".

Медаль N3. Днестр

"В бою по уничтожению окруженной группировки противника в районе села Войнеско Молдавской ССР 27 августа 1944 г. тов. Воронов обеспечивал командование батальона радиосвязью с КП полка, идя в передних рядах подразделения под непрерывным огнем противника..."

Медаль N4. Белград
Журнал "Родина" стал лауреатом творческого конкурса "Медиа-АС-2019"

"В боях за город Белград с 16 по 21 октября 1944 года обеспечивал бесперебойную связь командования полка с боевыми подразделениями. Под сильным обстрелом противника вместе со стрелковым отделением первым переправился через мост на левый берег реки Сава и корректировал огонь нашей артиллерии".

Удивительный факт: у героя войны (четыре медали "За отвагу" приравнивались к званию Героя Советского Союза) нет ни одной личной фронтовой фотографии.

Зато Воронов умудрился попасть в легендарный кадр Парада освободителей Белграда.

Медаль N5. Балатон

"Радист роты связи гвардии ефрейтор Воронов награжден медалью "За отвагу" за то, что он в боях по расширению плацдарма на берегу р. Дунай беспрерывно поддерживал связь батальона, находившегося в окружении, с КП полка, уничтожил одного солдата противника и вынес из окружения батальонную рацию".

Темы дня:
#Сталинградская битва
#Сталинград
#победа