Восемнадцать ему исполнилось через четыре месяца после начала войны. Но получить лейтенантские "кубики" курсант пулеметно-минометного училища Воронов не успел: курсантов бросили на передовую - под Сталинград.

Медаль N1. Мамаев курган

За оборону высоты "102-ноль", вошедшую в историю как "Мамаев курган", он получил свою первую "За отвагу".

- В тот день мы выбили немца с первой траншеи, - вспоминает Алексей Николаевич. - Мне прикрывать атаку надо, а позиция не годится - своих могу положить. Мы с напарником в немецкий блиндаж и сунулись. Только установили пулемет, как нас давай поливать. Сразу мне ногу прострелили, но я перевязал ее и опять за пулемет. Удержали мы позицию, а после боя меня в полевой лазарет отвели.

Медаль N2. Курская дуга

Эту "За отвагу" Алексей получил за срыв отступления мотоколонны противника. Тот бой он вспоминает, как чудо - пулемет спас ему жизнь.

- Немец отходил колонной - танки, машины, транспортеры. Мы давай поливать их - они и встали. Смотрю, начали бить по нам из миномета. Одна мина летит, вторая, третья. И слышу - воет четвертая. Я к земле прижался, руки с гашетки убрал под себя. И тут как грохнет! Прямо в пулемет! Мне по голове горячей земелькой секануло и оглушило. Думаю, живой или уже там. А пулемета нет. Его через меня метров на 20 отшвырнуло, лежит осколками побитый. А меня не зацепило. С пулемета замок вытащил, несу командиру показать. А он: "Вы, сержант, заново родились!".

Медаль N3. Днестр

"В бою по уничтожению окруженной группировки противника в районе села Войнеско Молдавской ССР 27 августа 1944 г. тов. Воронов обеспечивал командование батальона радиосвязью с КП полка, идя в передних рядах подразделения под непрерывным огнем противника..."

Медаль N4. Белград

"В боях за город Белград с 16 по 21 октября 1944 года обеспечивал бесперебойную связь командования полка с боевыми подразделениями. Под сильным обстрелом противника вместе со стрелковым отделением первым переправился через мост на левый берег реки Сава и корректировал огонь нашей артиллерии".

Удивительный факт: у героя войны (четыре медали "За отвагу" приравнивались к званию Героя Советского Союза) нет ни одной личной фронтовой фотографии.

Зато Воронов умудрился попасть в легендарный кадр Парада освободителей Белграда.

Медаль N5. Балатон

"Радист роты связи гвардии ефрейтор Воронов награжден медалью "За отвагу" за то, что он в боях по расширению плацдарма на берегу р. Дунай беспрерывно поддерживал связь батальона, находившегося в окружении, с КП полка, уничтожил одного солдата противника и вынес из окружения батальонную рацию".