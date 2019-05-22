В Мексике продают авто бандитов и политиков, чтобы помочь бедным

Как сообщает агентство Reuters, правительство Мексики нашло хороший способ помочь людям, нуждающимся в финансовой помощи: на аукцион будут выставлены автомобили, недвижимость и другие активы арестованных преступников и по крайней мере одного политика. Эта программа помощи бедным получила говорящее название "Робин Гуд".

Первый аукцион пройдёт в следующее воскресенье, 26 мая. В списке лотов 77 автомобилей, в числе которых модели Porsche и Mercedes-Benz, Chevrolet Corvette, кабриолет Mustang и Lamborghini Murcielago. Если сложить начальную стоимость всех лотов, то получится порядка 1.5 миллионов долларов. Вырученные деньги будут перечислены в бюджет двух муниципалитетов в штате Оахака.

Также будут выставлены на торги три дома, один из которых принадлежит бывшему политику. Полученные средства планируется направить на развитие молодёжной программы по реабилитации наркоманов. Деньги от проданных ювелирных украшений направят в общины в горах штата Герреро, где многие зарабатывают выращиванием и продажей опиумного мака.

Стоит отметить, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, возглавивший страну в конце 2018 года и являющийся инициатором программ по помощи бедным и искоренению коррупции в Мексике, подаёт хороший пример: его основным транспортным средством является белый седан Volkswagen Jetta.