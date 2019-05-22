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22.05.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

В Мексике продают авто бандитов и политиков, чтобы помочь бедным

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

Как сообщает агентство Reuters, правительство Мексики нашло хороший способ помочь людям, нуждающимся в финансовой помощи: на аукцион будут выставлены автомобили, недвижимость и другие активы арестованных преступников и по крайней мере одного политика. Эта программа помощи бедным получила говорящее название "Робин Гуд".

Первый аукцион пройдёт в следующее воскресенье, 26 мая. В списке лотов 77 автомобилей, в числе которых модели Porsche и Mercedes-Benz, Chevrolet Corvette, кабриолет Mustang и Lamborghini Murcielago. Если сложить начальную стоимость всех лотов, то получится порядка 1.5 миллионов долларов. Вырученные деньги будут перечислены в бюджет двух муниципалитетов в штате Оахака.

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Также будут выставлены на торги три дома, один из которых принадлежит бывшему политику. Полученные средства планируется направить на развитие молодёжной программы по реабилитации наркоманов. Деньги от проданных ювелирных украшений направят в общины в горах штата Герреро, где многие зарабатывают выращиванием и продажей опиумного мака.

Стоит отметить, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, возглавивший страну в конце 2018 года и являющийся инициатором программ по помощи бедным и искоренению коррупции в Мексике, подаёт хороший пример: его основным транспортным средством является белый седан Volkswagen Jetta.

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