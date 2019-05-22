Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов

С начала 2020 года специнвестконтракты (СПИКи) могут начать заключаться в обновленном формате.

Но до этого, как сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, необходимо внести изменения в ряд законов. В частности, речь идет о внесении изменений в законы о промышленной политике, Налоговый и Бюджетный кодексы.

Первое чтение законопроекта о новом формате специнвестконтрактов пройдет в Госдуме 28 мая.

По словам Дениса Мантурова, принятие законопроекта поможет развитию конкуренции и привлечению долгосрочных негосударственных инвестиций в проекты, предусматривающие внедрение современных технологий.

"Усовершенствованный инструмент СПИК будет сфокусирован на разработке и трансфере технологий. Фактически, вектор сместится от решения преимущественно инвестиционных задач в сторону развития и передачи новых технологических компетенций. В рамках нового механизма конкурсный отбор будет проводиться на принципах публичности, при этом исключен входной порог по минимальному объему инвестиций, а предельный срок действия СПИК увеличится до 20 лет", - пояснил глава Минпромторга.