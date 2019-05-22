"Примаковские чтения" пройдут 10-11 июня

Пятый международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" пройдет 10-11 июня в Москве. Тема предстоящих "Чтений" - "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?", сообщает оргкомитет.

В них примут участие российские и зарубежные эксперты, члены правительства, политики и дипломаты, среди них первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и глава МИД Сергей Лавров.

В рамках форума состоятся сессии "Наследие Е.М. Примакова в науке, политике и государственном управлении" (в этом году отмечается 90-летие со дня рождения Примакова), "ЕС как глобальный стратегический игрок: становление субъективности", "Ближний восток: риски и возможности".

Мероприятие пройдет в Центре международной торговли.