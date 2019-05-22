ПРО - на свалку: гиперзвуковой "Авангард" начал поступать в войска

В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) взамен советских ракетных установок, которые выводятся из боевого состава, впервые начали поступать новейшие ракетные комплексы "Авангард". Такое заявление в среду сделал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Авангард" - одна из оружейных новинок, презентованных в прошлом году президентом России Владимиром Путиным. Критики тогда еще посмеивались в духе, что оружие, о котором говорил российский лидер, якобы, существует только на картинках и в мультиках. Но прошло меньше года, и большинство из представленных тогда оружейных систем либо проходят испытания, либо уже поступают в войска.

По словам генерала Каракаева, инфраструктуру для постановки ракетного полка с "Авангардом" заблаговременно развернули в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области. Полк заступит на боевое дежурство к концу этого года.

"Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства. В то же время удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперации промышленности, которые уже введены в боевой состав РВСН", - цитирует РИА Новости командующего РВСН.

Ракетный комплекс "Авангард" с жидкостной баллистической ракетой разработан в качестве ответной меры на выход США из Договора по противоракетной обороне и развертывание глобальной системы ПРО США, предназначенной для перехвата целей, движущихся по баллистической траектории. Его главной особенностью является использование в составе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) принципиально нового боевого оснащения - планирующего крылатого боевого блока. В отличие от традиционных боевых блоков МБР, которые летят к цели по баллистической траектории с высотой в апогее порядка 1500 км, планирующий крылатый блок совершает полет на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы корпуса планирующего крылатого блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета.

В итоге получается, что сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс или стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше - 30 чисел Маха.

По словам военных экспертов, разработка данного гиперзвукового летательного аппарата, материалов и технологий его изготовления явилась настоящим техническим прорывом в ракетно-космической отрасли.

"Зная все детали этой масштабной работы, у меня есть все основания сказать, что создание стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы "Авангард" соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли. И не только с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов", - говорил в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси не так давно заявил, что российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска. По его словам, никогда еще опасность удара с российской стороны обычными вооружениями не была столь велика.

По мнению американских военных экспертов, главными целями "Авангардов" - раз перехватить их невозможно, - станут объекты системы ПРО: радары и позиционные районы противоракет.

Успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" Минобороны провело в конце декабря 2018 года. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель примерно в 6 тысячах километров на камчатском полигоне. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин.

После этого было заявлено, что программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.