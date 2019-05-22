ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал горожанам в среду отказаться от поездок в центр города на автомобилях. Ведомство прогнозирует сложную дорожную остановку.

Основные причины две: во-первых, проходит много встреч государственного уровня, из-за которых возможны перекрытия, а во-вторых, на некоторых центральных улицах идут ремонтные работы, рассказали в ЦОДД.

Судя по сервису "Яндекс.Пробки", загруженность столичных дорог к полудню среды достигла шести баллов, и основные затруднения в движении действительно наблюдаются в центре города. Сервис прогнозирует, что к вечеру ситуация станет только сложнее.